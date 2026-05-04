Lorena Romera 04 MAY 2026 - 17:58h.

La ganadora de 'GH VIP' y su novio amplían la familia tras más de ocho meses de noviazgo

Adara Molinero habla de su novio tras dar un importante paso juntos: "Él quería ser papá"

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Adara Molinero y su novio, Vicente Romero, han anunciado que amplían la familia. La ganadora de 'GH VIP' y el futbolista no dejan de afianzar su relación a pasos agigantados. En esta ocasión, la pareja ha dejado a sus seguidores sin palabras al celebrar a través de Instagram que el hogar que ya han formado junto a Martín tiene un nuevo integrante.

Con una felicidad contagiosa, los enamorados han compartido con su comunidad este momento tan emocionante que marca para ellos un antes y un después. Tras abrirse una cuenta bancaria común para gestionar sus finanzas, demostrando que se están tomando muy en serio su noviazgo, y de que ella confesase públicamente que lo considera "la persona indicada" al ver cómo trata a su hijo, Adara y Vicente han sellado ahora su compromiso con la noticia más inesperada de todas: amplían la familia tras más de ocho meses de relación.

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Aunque el nuevo integrante no les convierte en papás al uso, para la pareja es un momento de lo más significativo, ya que ha llegado a sus vidas algo que les une de forma muy especial: un adorable conejo al que han llamado Pelusín. "Ya eres nuestra familia", escribe la que fuera concursante de 'Supervivientes'. A través de su perfil de Instagram, la madrileña ha compartido varias fotografías de los primeros momentos de la mascota en casa.

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"Estoy celosa, no para de acariciarle", escribe en una imagen del deportista junto a Pelusín, que hace que Martín tenga ese compañero de juegos que tanto echaba de menos desde la marcha de Pompón, el hámster que fallecía en julio del pasado año de manera repentina tras un problema de salud.