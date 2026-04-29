Lorena Romera 29 ABR 2026 - 13:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le ha mandado un mensaje a Rodri Fuertes tras el nacimiento de su hija

Adara Molinero habla de su novio tras dar un importante paso juntos: "Él quería ser papá"

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Adara Molinero ha sorprendido con su respuesta cuando le han preguntado por la reciente paternidad de Rodri Fuertes. Con la naturalidad que la caracteriza, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho frente a una de las preguntas más esperadas: su reacción al nacimiento de Covadonga, la primera hija de su expareja junto a Marta Castro. Pero la respuesta de la influencer madrileña, de 33 años, no ha dejado indiferente a nadie.

La relación de Adara Molinero y Rodri Fuertes todavía es recordada por muchos. Estuvieron juntos dos años, aunque su noviazgo estuvo marcado por un sinfín de idas y venidas. Finalmente rompieron a finales del verano de 2022. En ese momento, la creadora de contenido explicó que, aunque se querían mucho, tenían estilos de vida diferentes y sus formas de ver el futuro no eran compatibles.

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Hace apenas un año, en una entrevista en '¡De Viernes!', la que fuera concursante de 'Gran Hermano' confesaba que no había logrado olvidarle. "Pienso en él todos los días, me sabe mal por su novia", reconocía en ese momento. "Me duele todo. Me duele acordarme de todo lo que vivimos, todo lo relacionado con él me duele muchísimo. Me gustaría decirle que me tiene ahí para lo que necesite porque está en un momento delicado con sus padres. Me duele que él esté mal, pero no le voy a escribir porque tiene su pareja. Yo jamás he estado con una persona con pareja, ni casado, yo respeto mucho", decía entre lágrimas.

Es por eso que ahora, la frialdad con la que ha reaccionado al nacimiento de su hija ha pillado a sus seguidores desprevenidos. Cuando le han preguntado si ha felicitado a Rodri por su reciente paternidad, Adara Molinero ha respondido con un escueto "no, no". Una respuesta que ha dado con una sonrisa y una especie de mueca, como si el tema le resultase ligeramente incómodo. Pero después ha añadido: "Pero bueno, le felicito desde aquí: felicidades y que sean muy felices, te lo digo de verdad".

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En ese momento la reportera ha recordado que "siempre le ha deseado lo mejor" y ella ha señalado que "claro que sí, sí. Además, es un niño que es lo mejor que te puede pasar en la vida, me alegro mucho". Unas palabras de lo más amables y cariñosas hacia su expareja, pese a no haberle enviado ningún mensaje tras el nacimiento de su hija.