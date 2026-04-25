El bolso de Anabel Pantoja con sus imprescindibles para la Feria: “Un neceser de 17 kilos”

Natalia Sette 25 ABR 2026 - 18:00h.

La tsobrina de la tonadillera no puede estar pasándoselo mejor en la Feria y ha querido compartir con sus seguidores todo lo que lleva en su bolso

El desgarrador mensaje de Anabel e Isabel Pantoja tras sufrir una dura pérdida

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Anabel Pantoja ha vuelto a demostrar que para ella la Feria de Abril es sinónimo de disfrute y pasarlo bien con sus seres queridos. Tras ver a Susana Molina compartiendo el secreto de su bolsillo oculto , la tonadillera ha querido mostrar su propia realidad, que dista mucho de la de su amiga. A través de sus redes sociales, la colaboradora ha compartido el contenido de su bolso.

A diferencia del minimalismo de otras influencers, la sobrina de Isabel Pantoja ha optado por el maximalismo, algo que ha llamado la atención de su círculo más cercano. Un amigo suyo no ha tardado en compartir el momento a través de sus 'stories' con un mensaje cargado de humor: “Ella no lleva un bolso, lleva un neceser de 17 kilos”. Ante la sorpresa de sus acompañantes, la sevillana ha comenzado a sacar un sinfín de objetos que considera vitales para sobrevivir a la Feria.

“Que barbaridad”, exclamaba una de sus amigas al ver cómo Anabel iba vaciando el contenido sobre la mesa. Entre sus imprescindibles, la influencer ha destacado algunos remedios para combatir el cansancio físico. “Llevo Ibudol para los pies y para la zona interior de los muslos”, ha explicado con total naturalidad.

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Pero la lista no termina ahí: “Toallita, tiritas, esto para el alimento, perfume, una muestra de crema, dinero en efectivo, las llaves y algo de maquillaje”, ha enumerado mientras rebuscaba en su bolso dorado.

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En esta ocasión, Anabel no ha recurrido al bolsillo interior que suelen llevar los trajes de flamenca, sino que ha lucido un bolso de mano convencional en tono dorado, a juego con sus accesorios. Un complemento que, a pesar de su tamaño, parece tener una capacidad infinita para albergar todo el "kit de supervivencia" de la colaboradora.

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En cuanto a su estilismo, Anabel Pantoja ha deslumbrado en el Real. Se trata de un traje de flamenca en un vibrante color rojo coral, con escote en pico y mangas largas que terminan en volantes con mucho volumen. Lo más característico del diseño es el juego de flecos que nacen del hombro y cruzan el pecho, aportando un movimiento espectacular.

Con una flor roja coronando su peinado y unos pendientes dorados de gran tamaño, la sobrina de la tonadillera ha vuelto a dejar claro que lleva la Feria en las venas.