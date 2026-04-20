Anabel Pantoja manda un mensaje a la madre de David Rodríguez: así es su relación

Rocío Molina 20 ABR 2026 - 14:01h.

La influencer rompe con cualquier rumor de distanciamiento al dedicar unas emotivas palabras a la madre de David Rodríguez

El desgarrador mensaje de Anabel e Isabel Pantoja tras sufrir una dura pérdida: "Injusta tu marcha"

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Anabel Pantoja ha dejado claro y en público cómo es su relación con la madre de David Rodríguez: su suegra, Marina. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un mensaje muy especial que le ha mandado a través de sus historias de Instagram. Un gesto con el que la sobrina de Isabel Pantoja ha evidenciado qué tipo de vínculo mantiene con su familia política.

Pese a que se ha hablado mucho de la tensión entre el fisioterapeuta y Merchi, la madre de Anabel Pantoja, la influencer y finalista de la última edición de 'Bailando con las estrellas' no ha entrado en las especulaciones acerca de esta situación o de cómo se lleva ella con la familia del padre de su hija Alma.

Tras contar recientemente que podría sufrir un trastorno por el que tendría que someterse a una prueba médica de forma "urgente", Anabel Pantoja ha mostrado un mensaje muy significativo en sus redes y que refleja el lazo familiar que tiene con Marina, su suegra y madre de David Rodríguez.

A través de sus historias de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores de un cariñoso mensaje que ha dirigido a Marina con motivo de su cumpleaños. En la fotografía se puede ver a la madre de David Rodríguez junto a su nieta, la pequeña Alma.

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"Feliz cumpleaños, Marina. Eres un ángel y gracias por ser la abuela de mi bebé. Ahora a seguir sumando con ella y tu familia", han sido las palabras que Anabel Pantoja ha escogido para homenajear a su suegra en este día tan especial.

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La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja califica a la madre de David Rodríguez como "un ángel", dejando claro que con ella tiene un vínculo de lo más estrecho y que tanto para ella como para su pareja es un pilar fundamental en su día a día.

A través de estas palabras, Anabel Pantoja ha hecho un reconocimiento público y ha dejado ver claramente que la relación que tienen ambas es excelente. Lejos de las polémicas y de los rumores de distanciamiento que ha habido entre ellos, la creadora de contenido se muestra entusiasmada por una etapa en la que ha disfrutado de la Semana Santa en familia y en la que está despejando las dudas de cómo es el vínculo que tiene con la familia de David.