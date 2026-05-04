Carlos Otero 04 MAY 2026 - 08:00h.

El actual tentador de Laila se enamoró de María en la sexta edición a la que él acudió junto a Elena Adsuara

María Aguilar cuenta a qué se dedica David Vaquero: "Es su trabajo"

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David Vaquero ha aterrizado en 'La isla de las tentaciones' como una auténtica revolución. Convertido en uno de los solteros VIP de la décima edición del formato, ha comenzado a cortejar a la canaria Leila, novia de Atamán. David, que participó como pareja de Elena Adsuara en la sexta temporada del programa, hizo vibrar a la audiencia durante dos años con su intensa historia de amor con María Aguilar (también conocida como María Brunn), con quien también se puso a prueba en República Dominicana. Así fue su historia de amor.

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Una historia surgida ante las cámaras

La historia comienza en 2022, cuando David Vaquero y Elena Adsuara participaron en la sexta edición de 'La isla de las tentaciones'. María Aguilar era una de las solteras del espacio y se convirtió en la mayor tentación del conocido como el “Ken de Albacete”. Tras romper con Elena en la hoguera de confrontación, Vaquero regresó de República Dominicana como pareja oficial de María Aguilar.

Tras el reality, la relación se consolidó y ambos compartieron a través de redes sociales viajes, apariciones públicas y contenidos conjuntos. Pronto se convirtieron en una de las parejas más seguidas surgidas del formato. En directos y publicaciones se mostraban sin tapujos y hablaban abiertamente de planes de futuro, proyectos de ampliar la familia e incluso de infidelidades pasadas.

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Participantes de la séptima temporada

Un año después de que su historia como tentadora y tentado comenzara, la pareja decidió volver al programa como novios para poner a prueba su relación. Participaron así en la séptima temporada del espacio, una edición especialmente convulsa, ya que ambos protagonizaron intensos acercamientos con sus respectivas tentaciones: Zaira de la Morena y Álvaro Boix.

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Sin embargo, contra todo pronóstico, el amor triunfó y salieron reforzados de la experiencia. De vuelta a España continuaron juntos y felices, compartiendo escapadas a Ibiza y abundante contenido de pareja. No fueron ajenos a los rumores de infidelidades, pero ambos parecían saber gestionar la exposición mediática con soltura.

La amarga ruptura

Pese a la imagen de fortaleza que proyectaban, la relación entre María Aguilar y David Vaquero terminó rompiéndose. En un primer momento, la separación estuvo marcada por el respeto y el cariño. "No me arrepiento ni de un solo segundo vivido a tu lado. Me has hecho sentir la persona más feliz del mundo y llegué a pensar que podríamos estar juntos toda la vida", escribió entonces David en sus perfiles oficiales de redes sociales.

Sin embargo, la cordialidad entre ellos duró poco y la situación se enturbió rápidamente. Él no tardó en acusar públicamente a su ex pareja de haberle sido infiel con el futbolista David Asencio. Tampoco fue el único nombre que salió a la luz: María fue relacionada posteriormente con otros futbolistas de Primera División, entre ellos Kylian Mbappé.

Por su parte, la ex tentadora optó por mantenerse en silencio y nunca confirmó ni desmintió ninguno de los rumores sobre su vida sentimental, cerrando así una de las historias más comentadas surgidas del universo del reality de parejas que presenta Sandra Barneda.