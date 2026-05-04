Duras críticas a Ruth y Nico, de ‘La isla de las tentaciones’, por su pedida de matrimonio

Natalia Sette 04 MAY 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde tajante a todos los comentarios negativos que han recibido desde que hicieron pública su pedida

Ruth González, de 'La isla de las tentaciones', habla de la polémica por el falso positivo de su test de embarazo

Compartir







Ruth González y Nico Malvaux están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Tras publicar unas fotos de ensueño en Colombia anunciando su compromiso , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han comenzado a recibir un aluvión de críticas. La influencer ha explicado cómo fue la pedida y ha respondido a los ‘haters’.

A pesar de estar disfrutando de su viaje a Colombia, la canaria no ha querido dejar pasar la oportunidad de contestar a todas aquellas personas que la han estado criticando desde que publicó las imágenes de la proposición. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Publicidad hasta para la pedida”, “Con tal de ahorrarse el dinero del anillo” o “No entiendo, tenía maquillaje y vestido ya planeado para la pedida”.

La creadora de contenido ha comenzado explicando por qué en las imágenes aparece con el maquillaje, el pelo y las uñas perfectos, además de un vestido precioso ¿Fue casualidad o estaba todo preparado? Ruth desvela que en su cabeza, el viaje a Cartagena era para ir al concierto de J Balvin y quería ir espectacular.

Para ello, contacto con Alexis Santana, un reconocido diseñador tinerfeño, que le confeccionó un vestido para el viaje. Sin embargo, los planes cambiaron radicalmente. “Me traje esa maravilla de vestido pensando que lo iba a utilizar para el concierto de J balvin pero el concierto lo cancelaron”, ha explicado abiertamente. Sabiendo que no se iba a celebrar, quiso aprovechar la prenda para algo incluso mejor.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“A mi me piden la mano el 25 de abril y dijimos de hacernos unas fotos increíbles. No me iba a poner un vestido de Zara”, ha dicho contundente. Con respecto a la uñas, la explicación es mucho más sencilla: se las hizo antes del viaje y para el día de la pedida las seguía teniendo perfectas.

“Esas fotos son improvisadas, son para anunciar a la gente que nos vamos a casar. La pedida no está subida y no sabemos si la vamos a subir visto lo visto”, ha confesado con honestidad. La tinerfeña desvela que Nicolás llevaba un año planeando la pedida y que ella no tenía ni idea. “Las personas que no están amargadas pueden ser felices viendo estas cosas”, ha dicho dirigiéndose a todos los que le han puesto comentarios negativos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Estos días en los que se ha visto envuelta en un aluvión de críticas, Ruth recordó la época en la que salió en ‘La isla de las tentaciones’ y le cayó muchísimo ‘hate’. “Cuando veo ese tipo de comentarios me hacen volver a ese momento de la emisión de la isla”, ha dicho abriéndose con sus seguidores. Es por ello que ha querido dar ciertas explicaciones para zanjar el tema de una vez.

Con respecto a si incluso la pedida fue publicidad, la respuesta de la creadora de contenido fue corta y clara: “Nada es publicidad, simplemente agradecemos a todos los que hicieron esto posible”.