Bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses en varias comunidades autónomas

La tarifa plana del Estado reduce la cuota de autónomos a 80 euros mensuales durante el primer año, y hay comunidades que bonifican esa cantidad a posteriori

Hasta 5.000 euros para digitalizar tu pequeño negocio: hay subvenciones autonómicas que siguen activas

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La tarifa plana del Estado reduce la cuota de autónomos a 80 euros mensuales durante el primer año. Es un alivio real, pero resulta insuficiente para muchos emprendedores que arrancan sin tener ningún tipo de ingresos estables. Lo que pocos conocen es que sobre esa bonificación estatal se superpone otra capa autonómica, la llamada cuota cero, que devuelve íntegramente ese dinero una vez concluido el primer año. De esta forma, es posible pagar cero euros de cuota a la Seguridad Social durante los doce primeros meses de actividad. Varias comunidades la tienen activa ahora mismo.

Qué es exactamente la cuota cero y cómo funciona

La cuota cero para nuevos autónomos consiste en una ayuda con la que se bonifica el 100% de la cuota de los nuevos autónomos que inicien su actividad en aquellas comunidades que la ofrezcan.

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Eso sí, no se trata de una ayuda automática. Es una ayuda autonómica que reembolsa los 88,72€/mes de la Tarifa Plana estatal, permitiendo 0€ de cuota durante 12 o 24 meses. Se solicita después de cumplir 12 meses de actividad con Tarifa Plana, no al darte de alta. Hay además un matiz técnico, y es que todas, salvo una, Andalucía, se han puesto de acuerdo en no bonificar la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional.

Andalucía: la más generosa y la que más tiempo queda

La convocatoria de la Junta de Andalucía está abierta del 2 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026. Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios disponibles en la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, y la convocatoria ha sido regulada por la Resolución de 22 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social.

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La Junta de Andalucía ha destinado más de 30 millones de euros para financiar esta medida hasta el 30 de septiembre de 2026. Andalucía es la única comunidad que también reembolsa el MEI y la única que no exige requisito especial más allá de residir en la comunidad. La solicitud se realiza en la sede electrónica de la Junta en el apartado “Subvenciones para el fomento del trabajo autónomo: cuota cero”.

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Madrid: convocatoria indefinida y ampliación a mayores de 52 años

La Comunidad de Madrid mantiene y amplía su programa de Cuota Cero en 2026, con un presupuesto que aumenta un 17,7% hasta alcanzar los 37,1 millones de euros. La ayuda cubre el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, y puede extenderse hasta 24 o incluso 36 meses en determinados casos. Además, en 2026 Madrid amplía la Cuota Cero a mayores de 52 años que inicien un negocio tras agotar el subsidio por desempleo.

Según la Comunidad de Madrid, el plazo para tramitar la solicitud es indefinido, ya que la bonificación no tiene una fecha de finalización, y dependerá de cuándo se haya dado de alta cada trabajador por cuenta propia. Concretamente, se deberá presentar la solicitud en los tres meses siguientes a la finalización de cada período de 12 meses de disfrute de la reducción o bonificación.

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Cantabria: la "triple cuota cero" permanente

El Gobierno de Cantabria aprobó el decreto de la triple cuota cero con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. El objetivo es incentivar el alta y el mantenimiento de los autónomos mediante la bonificación del 100% de las cuotas de cotización durante los primeros 12 meses, pudiendo extenderse hasta los 24 meses. El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto de forma continuada. La ayuda abarca tres supuestos: nuevos autónomos, madres que retoman la actividad y cuidadores de menores con enfermedad grave.

Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia

La cuota cero de Aragón está abierta hasta el 30 de octubre de 2026; la Tarifa Plana Plus de Castilla-La Mancha, hasta el 15 de julio de 2026; y la cuota cero ampliada de Murcia, que incluye además una subvención inicial de 1.000 euros y cubre dos años de cuotas, permanece abierta hasta el 15 de octubre de 2026.

Galicia: convocatoria 2026 activa hasta septiembre

En Galicia, la Orden de 30 de diciembre de 2025, publicada en el Diario Oficial de Galicia, activó dos nuevas líneas de ayuda para nuevos trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de compensar el importe de las cuotas abonadas durante el primer año. La cuota cero de Galicia está disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los requisitos comunes y el error más frecuente

Los nuevos autónomos dados de alta en el RETA y acogidos a la tarifa plana estatal pueden solicitar la cuota cero durante el primer año. Durante el segundo año no podrán tener ingresos reales por encima del SMI.

El error más habitual es confundir el momento de la solicitud: el error más común es olvidar solicitar la Cuota Cero en el plazo correcto: se solicita después del alta, no durante. Si se pierde la ventana de presentación, que suele ser de uno a tres meses según la comunidad, la ayuda se pierde definitivamente para ese periodo.