Natalia Sette 04 MAY 2026 - 12:28h.

La influencer está de nuevo enamorada y ha compartido un romántico video que confirma su relación

Marta Riumbau hace un ‘house tour’ de su nueva casa antes de la gran reforma

Compartir







Marta Riumbau atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer catalana, que ya había dado algunas pistas de estar en una nueva relación , ha sorprendido a sus seguidores al confirmar que su corazón vuelve a estar ocupado. Tras semanas de especulaciones, la empresaria ha hecho oficial su romance con un joven anónimo con el que parece haber formado el equipo perfecto.

La confirmación definitiva ha llegado a través de una publicación que transmite felicidad y conexión. Con la frase “Estaba yo, luego llegó Julieta y ahora somos 3”, Marta ha presentado a su nueva pareja en un escenario idílico: las carreteras de Lanzarote. En el vídeo, se puede apreciar el paisaje volcánico de la isla, con sus características montañas de fondo, mientras la pequeña Julieta y el nuevo integrante de su vida comparten un largo paseo de la mano.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Diego Matamoros por el dardo que ha lanzado a sus exparejas

Antes de este gran anuncio, ya había indicios de esta incipiente relación. Marta fue dejando un rastro de "migas de pan" que volvieron locos a sus seguidores. Lo primero fue una foto en el tren en la que se veían dos manos entrelazadas, la de ella y la de un chico, confirmando que no viajaba sola.

PUEDE INTERESARTE Marta Riumbau comparte el vídeo íntegro de su parto inducido

Lo siguiente fue un divertido video en el que se veían al joven de espaldas cargando con todo el equipaje mientras ella y Julieta caminaban detrás cogidas de la mano. “¿Deberíamos enfadarnos porque no nos coge la mano?”, escribía con un toque de humor. Ahora, con el video subido a su perfil de los tres caminando de la mano, queda claro que la influencer tiene el corazón lleno de amor.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de la naturalidad con la que ha compartido este "ahora somos tres", Marta mantiene firme su decisión de proteger la identidad de su novio. El joven, que no pertenece al mundo público, parece no tener intención de mostrar su rostro ni desvelar quién es, algo que la catalana respeta en sus publicaciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Marta lleva sin pareja, al menos conocida, desde marzo de 2024, cuando anunció su ruptura con Diego Matamoros. Tras dos años de relación, la influencer y el hijo de Marián Flores dicidieron seguir por caminos separados aunque siguieron conviviendo juntos en el chalet de ella durante un tiempo. Ahora, Marta ha rehecho su vida por completo y está más feliz que nunca junto a su hija y su nuevo amor.