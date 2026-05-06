Danna Ponce celebra un importante momento con su madre: “Nos hace mucha ilusión”

Natalia Sette 06 MAY 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' anuncia un nuevo proyecto profesional junto a su madre que les hace mucha ilusión

Danna Ponce enseña la realidad de su cuerpo tres semanas después de dar a luz a su tercera hija

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Danna Ponce atraviesa una de las etapas más dulces y activas de su vida. Tras haber compartido con total transparencia su recuperación postparto y los tratamientos estéticos a los que se está sometiendo, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha sorprendido a todos sus seguidores con un anuncio que ha dejado a todos sin palabras. La valenciana ha decidido celebrar un momento muy especial junto a su madre, embarcándose en un nuevo proyecto.

No es ningún secreto que madre e hija siempre han tenido una relación muy estrecha . Meribe ha estado al lado de la influencer en sus peores y mejores momentos y nunca se han separado. Han hecho infinidad de planes juntas y ahora se envuelven a embarcar en una auténtica locura. Bajo el título “¿Te vienes de viaje con nosotras?”, Danna ha revelado que ha organizado una experiencia única para sus seguidoras más fieles.

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“Esto es REAL, nos vamos a Bali con 15 de vosotras”, ha anunciado emocionada. Se trata de un viaje de convivencia que tendrá lugar del 9 al 20 de agosto, ofreciendo 12 días llenos de aventuras, excursiones y momentos para conocerse en profundidad. “No nos lo creemos, va a ser increíble. Nos vemos en Bali”, ha añadido la, quien asegura que le va el corazón "a mil" ante la increíble noticia.

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Para comunicar la noticia, madre e hija han protagonizado un divertido vídeo en el que Danna aparece en casa de Meribe equipada con gafas de buceo, mochila y hasta una silla de playa, escenificando la preparación para el gran salto al sudeste asiático. El viaje, que tiene un coste de 1450€, destaca por ser una experiencia muy exclusiva.

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El precio incluye alojamientos con encanto, transporte privado para las rutas, guía local, barco privado en las islas Gili, entradas a templos y cascadas, y un coordinador de viaje para que todo salga a la perfección. Por el contrario, los interesados deben tener en cuenta que el presupuesto no incluye los vuelos internacionales, el seguro de viaje ni las comidas no especificadas en el itinerario.

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Dada la estrecha relación que Danna mantiene con sus seguidoras, el éxito ha sido inmediato. “Ahora mismo están abiertas las reservas. Cuando se llenen se termina. Solo hay 15 plazas y algunas ya habéis reservado, ¡alucino!”, ha puesto la youtuber emocionada a través de sus ‘stories’. Este viaje no solo supone un paso profesional en la carrera de Danna, si no que servirá para estar aún más conectada con su comunidad y es por ello que está especialmente ilusionada.