Natalia Sette 02 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' comparte con sus seguidores qué hará en su cuerpo ahora que ha terminado la cuarentena postparto

Danna Ponce enseña la realidad de su cuerpo tres semanas después de dar a luz a su tercera hija

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Desde que dio a luz a su tercera hija, Danna Ponce ha estado documentando cada paso del proceso, y el postparto no iba a ser menos. Semanas atrás, se abrió en canal con sus seguidores para hablar de la recuperación de su cuerpo tras tres embarazos . Ahora, la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha tomado una decisión después de terminar la cuarentena postparto.

La influencer se ha mostrado siempre transparente con su comunidad con respecto a la maternidad. Hace unos días, Danna mostró la realidad de su abdomen y las secuelas que le habían quedado después de someter a su cuerpo a tres embarazos. Aunque afirmó que posiblemente tendría que pasar por quirófano, la youtuber quiere primero probar otros métodos.

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Danna se ha puesto en mano de profesionales para empezar a tratar su cuerpo. “Voy a empezar una recuperación post-parto que dura 6 semanitas”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’. La influencer cuenta que se ha sacado una foto ahora y se sacará otra cuando el proceso termine para que todas sus seguidores vean los resultados.

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“Vamos a empezar con la máquina de LPG”, ha anunciado Danna. Este tratamiento, conocido como vacuumterapia, es una técnica de masaje que utiliza un dispositivo vacío de rodillos para estimular la circulación sanguínea y linfática, y así mejorar el aspecto de la piel y reducir la celulitis. “Viene fenomenal para trabajar la celulitis, drenar y trabajar la piel”, ha explicado la profesional a la que acudió la joven.

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“Ya sabéis que mi punto débil es la piel, así que tengo muchas ganas de ver el resultado”, ha concluido la influencer. Tras esto, Danna compartió una imagen de su abdomen cuando dio a luz a su segundo hijo, Máximo. “Esto fue a los 10 meses de tener a Máximo”, ha puesto sobre la imagen dónde se ve su barriga llena de estrías.

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Ya en su momento, se realizó otro tratamiento para eliminar estas marcas y lo consiguió. Las fotos del después son alucinantes, pues se nota enormemente el cambio. “Pfff es que fue heavy el cambio eh. Ese tratamiento se llama MORPHEUS 8 por si os interesa saberlo”, ha escrito la valenciana.

Morpheus 8 es un tratamiento de radiofrecuencia realizado con microagujas que penetran en las diferentes capas de la dermis, remodelando el tejido y produciendo tal cantidad de colágeno que de esta manera mejora la calidad y la elasticidad de la piel, corrigiendo las arrugas y la flacidez.

Con este plan de recuperación postparto, Danna pretende recuperar poco a poco su abdomen y cuidar su piel. La creadora de contenido promete ir compartiendo todos los avances con su comunidad.