Antía Troncoso 08 MAY 2026 - 23:08h.

Compartir







Isa Pantoja da un paso al frente en '¡De viernes!'. La hija de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sin censura sobre sus conflictos familiares tras la reciente reconciliación de su madre y su hermano Kiko Rivera. Una entrevista en la que Isa ha comenzado revelando un auténtico bombazo: ¡Su madre le ha enviado un mensaje!

La hija de la tonadillera rompía su silencio la semana pasada en un esperadísimo 'Scoop' que tenía lugar semanas después de la última entrevista de su hermano Kiko Rivera, en la que habló sobre su reconciliación con su madre Isabel. Esta noche, Isa Pantoja se ha sentado en el plató, al que ha llegado anunciando una impactante noticia de última hora: "Mi madre me ha escrito".

Ante el shock de los colaboradores, lsa Pantoja ha revelado los detalles de la conversación que ha tenido con su madre tras más de seis años sin ningún tipo de contacto con ella. Aunque la hija de la cantante se ha mostrado muy feliz e ilusionada por este acercamiento y un posible encuentro con ella, también ha confesado que ha recibido el mensaje con cautela: "No quiero hacerme muchas ilusiones".

Isa Pantoja habla sobre una posible reconciliación con su tío Agustín

Ahora que la reconciliación entre madre e hija parece estar más cerca que nunca, los colaboradores no han dudado en preguntarle a Isa Pantoja si este acercamiento podría producirse también con su tío Agustín. Una pregunta a la que la invitada ha respondido con gran contundencia:

"No voy a tener relación con mi tío Agustín porque él no la quiere conmigo, estoy segura", ha dicho Isa, que también ha explicado que de producirse un encuentro con su madre en Canarias no le importaría que estuviese su tío: "No me importa porque yo a quien voy a ver es a ella".

Tras escucharla, Lydia Lozano le ha preguntado a Isa si contempla la posibilidad de que, cuando se reencuentre con su madre, se encuentre a un Agustín cercano y con interés por reconciliarse con ella. "No lo contemplo para nada, pero nunca se sabe", ha contestado la hija de Isabel Pantoja.