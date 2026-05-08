Lara Guerra 08 MAY 2026 - 23:10h.

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Isa Pantoja se sienta en el plató de 'De viernes' después del frenético 'scoop' que ha arrastrado todos sus temas familiares. Al llegar, la hija de la cantante lanzaba el bombazo de que su madre le había escrito después de seis años de silencio en su relación. Sin embargo, la joven ha desvelado todo el sufrimiento que le provocó la comparación que hizo Pantoja con una fan durante su gira en Perú.

Sobre cómo se sintió, la hija de la cantante confiesa que "la primera vez que vi este vídeo me puse a llorar, me rompe el alma ver estas imágenes. En ese momento aún no me había escrito, me causa un tremendo dolor y ¿de verdad tienes que ir a Perú y que te pase eso?"

Isa Pantoja: "El daño que me hizo es increíble"

Además, Pantoja confiesa que siempre tiende a analizar todos los gesto y actitudes; y así hizo con su madre: "Es que encima lo dijo dos veces, que no es un pensamiento que digas 'se me ha escapado' El daño que me hizo a mi es increíble y creo que no es consciente. Lo he visto varias veces porque muchas veces analizo y trato de entender lo que hacen. La segunda vez que lo menciona parece que es porque quiere que lo sepa la gente".