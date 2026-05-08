Quién es Rocío Martín, la empresaria que afirma estar embarazada de Omar Montes, y su relación con el cantante

Por el momento, el cantante no ha confirmado ni desmentido nada y guarda absoluto silencio mientras la polémica sigue creciendo

La empresaria Rocío Martín anuncia que está embarazada de Omar Montes: espera su primer hijo

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El nombre de Omar Montes se ha convertido en tendencia durante las últimas horas después de que una joven, Rocío Martín, haya asegurado públicamente en sus redes sociales que está esperando un hijo del cantante.

La noticia ha provocado un auténtico caos y ha pillado completamente por sorpresa tanto a los seguidores del artista como al mundo del corazón, especialmente porque el intérprete se convirtió en padre por segunda vez hace apenas ocho meses junto a Lola Romero.

Miles de usuarios no han tardado en comentar las declaraciones de Martín en plataformas como X, Instagram y TikTok, especulando sobre la posible relación entre ambos. Cabe recalcar que, por el momento, Omar Montes no se ha pronunciado al respecto. El cantante no ha confirmado ni desmentido nada y guarda absoluto silencio mientras la polémica sigue creciendo.

La explosiva declaración de Rocío Martín

Ha sido la propia Rocío Martín quien ha dado el paso de hacerlo público a través de sus redes sociales. Según ha contado ella misma, estaría embarazada y el padre del bebé sería Omar. Sus palabras han sido suficientes para desatar un auténtico terremoto mediático.

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"El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros", escribía. Un mensaje que se ha viralizado en cuestión de horas y que ha terminado colocando el nombre del artista entre los temas más comentados del país.

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Quién es Rocío Martín y su relación con Omar Montes

Todo comenzó coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. La empresaria publicaba un mensaje que, en un primer momento, no desvelaba la identidad del padre, pero sí daba algunas pistas.

"¡Estoy embarazada! ¡No puedo sentirme más plena y feliz! En unos meses conoceré al amor de mi vida. Dios te puso en nuestro camino por alguna razón, eres nuestro milagro lleno de amor. Como dice tu papá, ya eres un ser de luz que viniste para iluminarnos a todos, para darnos vida y llenarnos de amor".

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha publicado que se trata del cantante de Pan Bendito. Por ello, muchos se preguntan quién es ella, ya que era prácticamente desconocida para el gran público.

La joven mantenía un perfil bajo en redes sociales, aunque en los últimos días su número de seguidores se ha disparado de forma considerable tras hacerse viral su 'post'.

Según muestra en sus perfiles, es enfermera estética de la Clínica Symbiocare, un centro médico estético ubicado en el Barrio de Salamanca, en Madrid, que fundó la propia Rocío, tal y como explica.

Además, comparte habitualmente contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida. También publica imágenes y reflexiones sobre su día a día, aunque nunca había estado ligada mediáticamente al entorno de Omar Montes hasta este momento.

Ha sido la periodista Isabel Rábago quien ha revelado los detalles de su vínculo este jueves en 'Y ahora Sonsoles'. Según Rábago, la enfermera estética habría decidido "dar un paso que llevaba guardándose desde hacía mucho tiempo".

Además, habría estado "muchísimos meses" intentando ponerse en contacto con Omar y "hacerle partícipe de esta situación", ha indicado.

En este sentido, la colaboradora ha manifestado que la relación entre ambos "no es esporádica", sino que es "de hace muchísimo, muchísimo tiempo". De ser cierta la noticia, este se trataría del tercer hijo para el cantante.