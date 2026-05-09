Lara Guerra 09 MAY 2026 - 00:00h.

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Isa Pantoja llega al plató de '¡De viernes!' con ganas de despejar todos los acontecimientos familiares y las novedades que ha habido en la familia de la cantante. La hermana de Kiko Rivera llegaba con el gran bombazo de que su madre le había escrito tras seis años de silencio en su relación. Sin embargo, para ella aún faltan cosas por decirse y no sirven unos simples mensajes.

La hija de Isabel Pantoja ha desvelado que lleva tiempo recibiendo ayuda psicológica y que como consejo le explica que no puede desde el primer momento tener expectativas muy altas para luego no llevarse una decepción: "Me lo decía para que no me volviesen a hacer daño. Yo ya no soy la niña de 16 años que pasó por todas esas cosas. Ella es bienvenida a mi vida por supuesto, pero necesito estar bien para mis hijos también".

Tras esto, la joven comenzaba a tener los ojos lagrimosos: "Me emociona ver estas dos partes de mí, me encantaría decirle que la he echado de menos, que gracias por escribirme, pero luego por otra parte pienso ¿hasta dónde tengo que imaginarme y ceder? Necesito decirle 'mamá yo te quiero, y quiero tenerte en mi vida, pero necesito que tengamos una relación sana. No quiero que me hieras, sabes como hacerme daño...no me lo hagas por favor".

Isa Pantoja: "Quiero hablarle desde mi dolor de hija, madre y persona"

Sin embargo, quiere dejar claro que está feliz de que su madre le haya escrito: "Pero tengo que decir que estoy muy contenta pero luego no sé como voy a actuar. Es inevitable para mí que cuando una persona se ha sentido con tantos rechazos en el fondo se siente como que está mendigando su amor. En realidad yo me siento bien haciendo esto, acudiendo a esa llamada aunque luego no se llegue a nada"

Por último, explica: "Yo no voy a reprocharle ni exigirle nada, quiero hablar yo primero y decirle como me he sentido como hija durante estos años sin ella. Hablarle desde mi dolor de hija, madre y persona. No quiero que me abandones otra vez"