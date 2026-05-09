Chari Lojo apuesta por las corrientes rusas con copas: en qué consiste y cómo transforma la silueta

Rocío Molina 09 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' se somete al tratamiento de las corrientes rusas con copas: así es lo último en tecnología estética

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Chari Lojo ha decidido que va a estar espectacular para el día de su boda con Agustín Redondo y, además de su regular ejercicio y alimentación saludable, la exconcursante de la duodécima edición de 'Gran Hermano' y también de la tercera entrega de 'GH VIP' se ha rendido al tratamiento con corrientes rusas y copas para unos glúteos de acero. Lo último en tecnología estética.

"No es solo hacer sentadillas, sino saber cómo potenciar el resultado", indica la gaditana que ha encontrado un tratamiento que logra la firmeza extrema en los glúteos y que va más allá del ejercicio físico. "Se nota de verdad", ha animado a sus seguidores, mostrando la última sesión a la que ella se ha sometido.

Aunque el vídeo que ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram ha suscitado todo tipo de reacciones y comentarios, la exconcursante de 'GH VIP' ha querido recalcar que "no es doloroso", pero sí algo "incómodo", pero una forma muy efectiva de combatir la flacidez en esa zona.

El tratamiento comienza con una preparación exhaustiva de la piel mediante una exfoliación con cepillos iónicos para renovar las células y estimular el riego sanguíneo. Un paso necesario para que los tejidos estén receptivos para pasar a la siguiente fase: las corrientes rusas con copas.

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Mitos y verdades sobre las corrientes rusas

Durante sesiones de 20 minutos se aplica electroestimulación para lograr que la masa muscular se contraiga. Este impulso o descarga penetra profundamente y permite moldear la zona y aumentar la masa muscular, aportando firmeza de forma efectiva y duradera, tal como explican en la clínica de estética avanzada de Gema Cabañero.

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El broche de oro, aunque resulte lo más llamativo y parezca doloroso al ojo humano es el masaje que se hace con copas de titanio que terminan por esculpir la silueta y potenciar el efecto tensor. Estas ondas son un gran aliado para reducir la celulitis, flacidez corporal y grasa localizada. No es un tratamiento invasivo, no requiere de cirugía y no causa dolor ni daño en los músculos, tal como ha contado la exconcursante de 'GH VIP'.

Con este ritual, Chari Lojo está trabajando para lucir unos "glúteos de acero" y prepararse no solo para la llegada del verano, sino también para su gran día, su boda con Agustín Redondo el próximo mes de septiembre.