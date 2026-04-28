Natalia Sette 28 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre si ha habido reconciliación con Tadeo y en qué punto se encuentra

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Sthefany Pérez continúa asimilando su nueva realidad. Dos meses después de que su ruptura con Tadeo Corrales se hiciera realidad , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a abrirse con sus seguidores para explicar cómo se encuentra y si ha vuelto con él.

Tras cuatro años de amor y una boda que se quedó en el aire , la cubana ha decidido responder con total honestidad a la pregunta que más se repite en su bandeja de entrada. Aunque en un principio se mostró completamente rota y sobrepasada por la situación, el paso de las semanas parece estar surtiendo efecto en su bienestar emocional. Ante el interés constante de su comunidad, Sthefany ha querido actualizar su estado anímico.

“Va por momentos, me encuentro bien pero hay ocasiones que me siento rara y de bajona”, ha confesado con sinceridad a través de su página de Instagram. La influencer ha querido profundizar en ese sentimiento de "bajón" que le invade de vez en cuando, aclarando que no se trata de un miedo a la soledad, sino del peso de los años compartidos con el andaluz.

“No es porque no sepa estar sola, sino porque después de cuatro años es complicado soltar con tanta facilidad los sentimientos”, ha dicho con honestidad. Sthefany es consciente de que una relación tan larga y con planes de futuro tan sólidos no se olvida de la noche a la mañana.

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A pesar de estos momentos de debilidad, la que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ se muestra optimista respecto a su recuperación. “Al final sé que todo es un proceso y creo que voy bien, pero poco a poco”, ha afirmado convencida. Sin embargo, lo que más expectación generaba entre sus seguidores era saber si se había producido un acercamiento con su expareja.

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Los rumores de una posible reconciliación han estado sobre la mesa durante semanas, pero Sthefany ha querido zanjar el tema de manera rotunda. Ante la pregunta de si ha vuelto con él, su respuesta no ha dejado lugar a dudas: “No amores”. Con esta negativa, Sthefany Pérez deja claro que, aunque el proceso sea doloroso y lleno de altibajos, el capítulo con Tadeo Corrales está cerrado definitivamente.