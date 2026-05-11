Lidia González 11 MAY 2026 - 12:07h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ explica el motivo de la decisión que ha tomado sobre cómo va a dar a luz

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Aunque Aguasantas Vilches ha asegurado que, durante toda su vida, “ha renegado de ser madre”, ahora que se ha “puesto a ello” no puede estar más emocionada y tiene todos los detalles planeados al milímetro. Tras compartir un vídeo con la hija de Alma Bollo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ explica cómo va a ser su parto. La influencer se sincera como nunca frente a las cámaras y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Ahora que ha descubierto que está esperando un niño gracias a un ‘gender reveal’ con perlas y fuegos artificiales, la creadora de contenido está mirando hacia el futuro y ya ha pensado cómo quiere que sea su parto. La influencer siempre ha tenido muy claro cómo quiere dar a luz y desvela si va a hacerlo mediante epidural, de forma natural, en casa…

La exparticipante de ‘GH VIP’ ha explicado los motivos por los que ha tomado esta decisión, algo que ha pensado mucho, y se sincera frente a las cámaras de mtmad. Además, hay otro importante factor sobre su parto al que le ha dado muchas vueltas y que ha querido anunciar, en exclusiva, para Mediaset Infinity: el lugar en el que va a nacer su hijo.

Aguasantas Vilches y Juan José Peña anuncian el nombre su primer hijo

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña, por fin, han tomado una importante decisión sobre su paternidad y han confesado lo mucho que les ha costado ponerse de acuerdo. La que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ y su novio anuncian el nombre de su primer hijo en común y se rompen por completo. Sin poder esconder la emoción, la pareja desvela la historia que se esconde tras la elección de este nombre y cuentan todos los detalles.

La exconcursante de ‘GH VIP’ desvela si va a darle el pecho a su hijo

Otro factor muy importante sobre el que Aguasantas Vilches ha querido pronunciarse ha sido la lactancia. Sabiendo lo controvertido que es este asunto y después de darle muchas vueltas, la creadora de contenido desvela si va a darle el pecho a su hijo. La exparticipante de ‘Gran Hermano VIP’ tiene un motivo muy importante por el que ha tomado esta decisión y no ha dudado en contárselo a todos sus seguidores por completo.

Aguasantas Vilches cuenta el motivo por el que ha tenido que acudir al hospital

A pesar de que está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, lo cierto es que Aguasantas Vilches también ha tenido que lidiar con algunas situaciones complicadas. La que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta el motivo por el que ha tenido que acudir al hospital y explica todos los detalles. Además, la creadora de contenido se sincera y cuenta todos los síntomas que ha estado experimentando los primeros meses. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!