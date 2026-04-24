Natalia Sette 24 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' enseña el vestido de flamenca que ha escogido para esta Feria de Sevilla embarazada de 16 semanas

Aguasantas Vilches desvela cómo se enteró de su embarazo

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Aguasantas Vilches atraviesa una de las etapas más dulces de su vida. Tras compartir con su comunidad la montaña rusa de emociones que ha supuesto descubrir su primer embarazo junto a Juan José Peña , la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha dejado ver en la Feria de Abril en Sevilla luciendo un espectacular vestido a sus 4 meses de embarazo.

Con una sonrisa radiante, la andaluza ha presumido de su avanzado estado de gestación. “Este año somos 2 en la Feria”, ha escrito emocionada junto a un vídeo donde se aprecia perfectamente cómo ha crecido su barriga en las últimas semanas. Tras un primer trimestre muy movido , la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ puede disfrutar ahora de su barriguita.

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Para una ocasión tan especial, Aguasantas ha confiado en la firma de Alba Zambrano, luciendo un espectacular diseño que combina a la perfección la tradición flamenca con su nueva figura. El vestido, de un color chocolate muy en tendencia, destaca por un clásico estampado de lunares blancos de gran tamaño que estilizan su silueta.

El diseño cuenta con un favorecedor escote cuadrado y unas mangas largas que terminan en unos volantes espectaculares, donde el color blanco cobra protagonismo gracias a los delicados detalles de encaje. La falda, de corte sirena, se ajusta con delicadeza a su vientre.

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Para completar el ‘look’, la influencer ha optado por un recogido adornado con una flor en tonos dorados y tierras, a juego con unos pendientes de gran tamaño. Un collar de cuentas oscuras con un detalle de coral rojo ha puesto el broche final a un estilismo que ha conquistado a todos sus seguidores.

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Las reacciones no se han hecho esperar y su sección de comentarios se ha llenado de muestras de cariño. “Hija estás guapísima, qué bien te sienta esa barriguita”, le ha escrito una usuaria, mientras otra destacaba la elegancia del traje frente a otras propuestas que ha visto: “Qué guapa vas, esto sí es un vestido y no los horrores que se están viendo”.

A pesar de que Aguasantas ha decidido no conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento, su felicidad es más que evidente. Entre piropos como “qué guapa por favor” o “mi gordita bella”, la creadora de contenido demuestra que, aunque la maternidad no estuviera en sus planes iniciales, está disfrutando de cada paso de este proceso de una manera única y muy especial.