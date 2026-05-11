La imagen que supuestamente utilizó la compañía se titula Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024

La querella se presentó el pasado viernes en el tribunal federal de California

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Dua Lipa ha presentado una demanda contra Samsung Electronics por al menos 15 millones de dólares tras acusarlo de usar su imagen sin permiso para vender sus televisores. En la querella se explica que el gigante tecnológico surcoreano incluyó una imagen protegida por derechos de autor en la parte frontal de las cajas de cartón de dichos productos.

La imagen que supuestamente utilizó la compañía se titula Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024 y la cantante es titular de todos los derechos, títulos e intereses sobre la imagen, según la demanda.

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Dua Lipa ha acusado a la empresa de violar sus derechos de imagen

La querella se presentó el pasado viernes en el tribunal federal de California. Un portavoz de Samsung Electronics no hizo comentarios al respecto porque, aseguró, que no podía pronunciarse sobre un litigio pendiente y los abogados de la artista no respondieron a la solicitud de comentarios sobre el caso.

Dua Lipa ha acusado a la empresa de una infracción de los derechos de autor y de marca registrada y de violar sus derechos de imagen. Los letrados de la cantante han adjuntado capturas de pantalla de publicaciones y comentarios en redes sociales en la demanda. Han alegado que la fotografía en la parte frontal de las cajas animaba a los clientes potenciales a comprar el producto.

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La cantante se dio cuenta de la supuesta infracción en junio de 2025

Una de esas capturas muestra a un fan comentando que compraría el televisor "solo porque Dua aparece en él". La cantante se dio cuenta de la supuesta infracción en junio del año pasado y exigió que se dejara de usar su imagen pero el fabricante se negó a hacerlo en repetidas ocasiones.

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El supuesto uso no autorizado por parte de Samsung de la imagen de Dua Lipa "ha provocado y sigue provocando una dilución" de la "identidad de marca y el prestigio comercial" de la artista, ya que transmite falsamente al público que ella aprueba y respalda esos productos, tal y como especifican en la demanda los abogados de la cantane.