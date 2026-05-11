Lydia Lozano habla sobre el estado de su marido Charly: su nuevo parte médico

Rocío Molina 11 MAY 2026 - 12:17h.

La periodista y colaboradora de '¡De Viernes!' habla de la evolución de su marido Charly entre la preocupación y el humor

Charly, marido de Lydia Lozano, recibe el alta hospitalaria tras casi dos semanas ingresado

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Lydia Lozano ha hablado sobre el estado de salud de su marido y lo ha hecho con cercanía y un toque de humor a los periodistas que le han preguntado. La colaboradora de '¡De Viernes!' celebra el alta hospitalaria de Charly, pero aún le queda un largo camino para poder decir que está recuperado. Así se desprende del parte médico que la periodista ha revelado y de la ironía con la que ha tirado sobre la situación que atraviesan.

Tras unas semanas complicadas en las que se ha vuelto a instalar la preocupación por la recaída y evolución del arquitecto, la periodista ha contado cómo están siendo esas primeras horas en casa y ha bromeado con la posibilidad de crear una serie titulada: "El parte de Charly".

Tras descubrir que la bacteria que le hizo temer lo peor hace meses "ha vuelto", Lydia Lozano está tratando de tomar esta situación con humor al recibir el alta y ver que este nuevo contratiempo parece controlado. Mostrando su faceta más alegre ante la prensa, la periodista ha explicado cómo están afrontando la recuperación en casa y que es lo que les ha ha generado tanta preocupación en el último ingreso hospitalario.

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Según ha explicado Lydia Lozano en la última operación surgió una inesperada complicación que ha desencadenado todo lo demás. "Se le infectó un punto y volvió, fluyó la bacteria otra vez. Hay una bacteria que está muy enamorada de Charly", ha dicho de manera divertida para describir la resistencia del microorganismo y lo que está dificultando el alta definitiva.

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Consciente de que "hay mucha gente pendiente" del estado de salud de su marido, la comunicadora ha dado esta actualización, recalcando que es un capítulo más en el historial médico que llevan y que ella llama con humor "el parte de Charly".

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Una situación que ella misma reconoce que está tratando de llevar con humor para no desesperarse y ante las preguntas de los periodistas ha alabado su propia labor de enfermera, acompañando en todo momento y apoyando al arquitecto en los duros momentos. "Tengo un aguante...", ha manifestando, comparándose a la resistencia de la bacteria que tantas penurias les está haciendo pasar en los últimos meses.