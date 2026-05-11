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Leticia Requejo y Álex Álvarez han desvelado que hay dos personajes públicos, bastante reconocidos, que han contactado con ellos para pedirles dinero por su delicada situación económica.

¿Quiénes son los famosos que están en un complicado momento?

El colaborador de 'El tiempo justo' desvela primero que el actor Adrián Rodríguez ha sido quien ha recurrido a él por ese motivo. Recordemos que este protagonizó hace tres semanas un altercado con la policía por el que fue detenido. Ocurrió tras una trifulca con su pareja, a la que acusó de expulsarla de su casa.

"Me ha pedido 20 euros esta vez y la otra vez me pidió otra cantidad", relata Álvarez. El periodista cuenta que aún no sabe qué contestarle al actor. "No sé qué decirle", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Álex Álvarez asegura que le gustaría tener una conversación con él sobre esta dura situación.

Por su parte, la colaboradora Leticia Requejo ha compartido que Laura Cuevas, la hija del mayoral de Cantora, es quien ha recurrido a ella para pedirle también ayuda económica. "Se pone en contacto conmigo para pedirme 150 euros para terminar de pagar su alquiler", lanza.

Requejo detalla cuál fue su respuesta. "Le expliqué que creo que no era la persona a la que tenía que acudir", cuenta la periodista del programa de Telecinco.