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La actriz Paz Vega está atravesando uno de los peores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo económico. Así lo ha podido confirmar la periodista Sandra Aladro, que ha compartido los últimos detalles de su dura etapa.

Sandra Aladro: "Paz Vega ha perdido su casa"

"La situación económica de Paz Vega es crítica en estos momentos", lanza la informadora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Tal y como ha poddio saber la revista 'Lecturas', la actriz se ha mudado a casa de su hermana para empezar una nueva vida tras separarse de su marido, Orson Salazar, con el que llevaba 25 años.

Hay un motivo por el que ha tomado esta clara decisión. "Paz Vega ha perdido su casa, porque salió a suabasta parcialmente", detalla Sandra Aladro. La colaboradora del programa de Telecinco explica que un 65% de la vivienda -lo que equivaldría a unos 2 millones de euros- ha sido adquirida por un profesional del sector de la construcción.

"Ni ella ni Orson Salazar pudieron acceder a la subasta porque no tienen capacidad económica ninguna. Se ha mudado a casa de su hermana porque en ese momentos no tiene otro lugar donde estar", apunta Aladro.