Sthefany Pérez, defensora de Gerard Arias, habla claro sobre su liderazgo en ‘Supervivientes’: “Es auténtico”

La defensora del concursante en plató y amiga analiza su concurso, destacando su papel como líder, su implicación en la supervivencia y los conflictos que mantiene con Claudia Chacón

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Gerard Arias continúa consolidando su papel en 'Supervivientes 2026', donde ha ido ganando protagonismo en la convivencia, en las pruebas y también como líder dentro de Playa Victoria esta semana. En este contexto, su defensora en plató y amiga tras coincidir en 'Los vecinos de la casa de al lado', Sthefany Pérez, ha hablado en exclusiva para esta web, donde ha valorado su paso por Honduras.

“En dos días hizo fuego, ha pescado 14 veces… yo creo que en la historia de ‘Supervivientes’ no ha habido nadie que lo haya hecho. Y encima es buen compañero”, ha explicado. Unas declaraciones que van en línea con lo que se ha podido ver en el reality, donde Gerard ha destacado desde el inicio por su implicación en la supervivencia. Además, Sthefany también ha valorado su papel como líder dentro del grupo, subrayando su actitud en la convivencia y su implicación con el resto de compañeros. “Se está dejando el alma y la piel”, ha añadido sobre su desempeño en las pruebas.

Sin embargo, su paso por el concurso no está exento de tensión. La relación entre Gerard Arias y Claudia Chacón continúa generando momentos de conflicto en la playa, con varios enfrentamientos que han marcado algunas de las últimas galas. Sobre esta situación, su defensora también se ha pronunciado, apuntando al carácter de ambos: “Ella chilla mucho, pero él también tiene carácter. Así que esperemos que hagan las paces o seguirán en guerra”.

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Mientras tanto, Gerard sigue avanzando en la aventura en Honduras, consolidando su papel dentro del grupo y manteniéndose como uno de los concursantes más presentes en la dinámica del reality, tanto por su rendimiento en las pruebas como por su implicación en la convivencia.

Dale play para escuchar las palabras de Sthefany.

Gerard Arias: de entrar en pareja a ser el soltero más seductor

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Gerard Arias, conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, apareció por primera vez en televisión junto a su expareja, Alba Rodríguez, pero su auténtico salto mediático llegó cuando regresó como soltero en la novena temporada dispuesto a poner a prueba las relaciones de los participantes. Allí protagonizó una de las tramas más comentadas al acercarse a Claudia Chacón, con quien vivió encuentros intensos y también fuertes discusiones. Tras su paso por el reality, continuó ampliando su presencia televisiva en los debates del programa y en el formato ‘Los vecinos de la casa de al lado’, mientras consolidaba su popularidad en redes sociales. Dale play para conocer la huella televisiva del manchego.