Lidia González 12 MAY 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta cronológicamente todo lo que pasó hasta su ruptura con Laura Ulldemolins

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Lorenzo Romero ha tomado la decisión de sentarse frente a las cámaras de mtmad para explicarse tras todo lo que se ha estado hablando de él últimamente. Después de que su exsuegro le haya contestado, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta lo que realmente pasó el día de su ruptura con Laura Ulldemolins. Han sido muchos los que han opinado al respecto y, finalmente, el da un paso al frente para contar cómo ha vivido él toda esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es la versión que se adecúa a los hechos”, comienza anunciando en creador de contenido. Lorenzo se ha abierto en canal para contar cronológicamente cómo fue su relación con la catalana desde unos pocos días antes de trasladarse a Sevilla hasta que se produjo su ruptura. La influencer contó todos los detalles sobre el momento en el que se produjo su separación y ahora es él quien cuenta su versión de la historia.

“Empezó a decirme cosas y le dije que me estaba saturando”, explica al hablar del conflicto al que la influencer se refería, el día previo a que saliera de su casa en Sevilla. Además, el creador de contenido explica el motivo por el que Laura terminó durmiendo en el sofá hasta las 5 de la mañana que, según él regresó al dormitorio. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre los últimos incómodos momentos que pasaron juntos y cómo fue la situación hasta su ruptura definitiva: “Teníamos que ponerle solución a esto”.

Lorenzo Romero se sincera sobre los problemas en su relación con Laura Ulldemolins

Para que todos sus seguidores comprendan el punto en el que se encontraba su situación antes de que se produjera la ruptura, Lorenzo Romero se sincera sobre los problemas que había en su relación con Laura Ulldemolins. El creador de contenido hace un recorrido completo por su romance y explica cuáles eran sus puntos débiles. Además, desvela cuál fue el motivo que le llevó a tomar la decisión de dejar su relación pocos días después de que la catalana se trasladara hasta su casa. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!