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Anita Williams revela en 'Supervivientes' la espinita clavada que tiene de su etapa en Honduras: "Me quedé con eso"

Anita Williams revela la espinita clavada que tiene de su etapa en 'Supervivientes': "Me quedé con eso"
Anita Williams revela en 'Supervivientes' la espinita clavada que tiene de su etapa en Honduras. telecinco.es
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Anita Williams ha estado presente en el plató de 'Supervivientes 2026'. La que fuera concursante de la anterior edición del programa más extremo de la televisión, proclamándose como cuarta finalista, ha opinado sobre qué le está pareciendo esta edición en los Cayos Cochinos y también sobre si tiene algo pendiente o no tras ver cómo está transcurriendo todo y acordándose de cuando ella también era concursante en Honduras.

Pero antes de nada, la catalana ha apuntado sobre todo el tema de Gerard Arias y Claudia -y su gran bronca que han tenido y la posterior doble sanción que han recibido- que lo "entiende": "Al final es algo que tienen cositas del pasado... con todo lo que se te junta ahí es normal que pasen estas cosas".

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La espinita clavada que tiene Anita Williams

Por otro lado, ha reconocido que le da mucha "nostalgia" ver 'Supervivientes': "Las pruebas son una pasada y es increíble". Ha sido en ese preciso momento cuando Anita ha desvelado la espinita clavada con la que se quedó de su etapa en Honduras, confesión que ha provocado un fuerte aplauso del público.

¿Quieres saber de qué espinita clavada se trata? ¡Dale play al vídeo y no te la pierdas!: te va a sorprender.

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