Pedro Jiménez 22 ABR 2026 - 02:07h.

Esto ha dicho la catalana en una de sus intervenciones durante la última gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', emitida en Telecinco

El gesto de Gerard Arias en la prueba de recompensa de 'Supervivientes' que ha provocado la reacción de María Lamela: "No es un día para celebrar"

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Anita Williams ha estado presente en el plató de 'Supervivientes 2026'. La que fuera concursante de la anterior edición del programa más extremo de la televisión, proclamándose como cuarta finalista, ha opinado sobre qué le está pareciendo esta edición en los Cayos Cochinos y también sobre si tiene algo pendiente o no tras ver cómo está transcurriendo todo y acordándose de cuando ella también era concursante en Honduras.

Pero antes de nada, la catalana ha apuntado sobre todo el tema de Gerard Arias y Claudia -y su gran bronca que han tenido y la posterior doble sanción que han recibido- que lo "entiende": "Al final es algo que tienen cositas del pasado... con todo lo que se te junta ahí es normal que pasen estas cosas".

La espinita clavada que tiene Anita Williams

Por otro lado, ha reconocido que le da mucha "nostalgia" ver 'Supervivientes': "Las pruebas son una pasada y es increíble". Ha sido en ese preciso momento cuando Anita ha desvelado la espinita clavada con la que se quedó de su etapa en Honduras, confesión que ha provocado un fuerte aplauso del público.

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