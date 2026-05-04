Lorena Romera 04 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' será operada quirúrgicamente el próximo 12 de mayo: el motivo

Anita Williams comunica su inminente paso por quirófano: "Estoy muerta de miedo"

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Anita Williams se ha sincerado con sus seguidores sobre el motivo de su inminente paso por quirófano. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido un storie en el que cuenta con detalle la razón médica de su intervención. Hace unos días, la finalista de la última edición de 'GH DÚO' ya adelantaba en Instagram que tiene que ser intervenida.

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"Estoy muerta de miedo", comentaba recientemente a través de sus redes sociales. En ese momento, la catalana, de 28 años, compartía el parte médico que recibía tras una revisión que nada tenía que ver con su dedo amputado, del que todavía se está recuperando. La exnovia de Montoya hacía alusión a una intervención quirúrgica relacionada con su función respiratoria, que lleva algún tiempo comprometida por una desviación de su tabique nasal.

En consulta, el médico le comentaba que no sabía cómo podía "respirar bien" con el tabique "tan torcido" y que la solución era operar. Después de días de incertidumbre para sus seguidores y de no dar más detalles sobre su paso por quirófano, la joven ha explicado el motivo de su cirugía. Lo ha hecho a través de sus stories, donde también ha revelado la fecha exacta de su intervención.

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"El día 12 de mayo me operan el tabique, que, como ya sabéis, tuve un problemita y lo tengo desviado", ha expresado ante su comunidad, donde se está desahogando sobre esta intervención que le preocupa por un motivo estético. Y es que la catalana ha subrayado que no quiere, bajo ningún concepto, que le modifiquen la forma de su nariz. "No quiero que me quede una nariz que no es la mía porque de estética no quiero que me toquen nada", ha apuntado.