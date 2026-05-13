Miguel Salazar Madrid, 13 MAY 2026 - 17:54h.

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La polémica está servida después de la comparecencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en donde anunció la convocatoria de elecciones para liderar el club. Sus alusiones a la prensa y algún que otro comentario dirigido a una periodista por el que la ministra de Igualdad ha llegado a pronunciarse -asegura que ve "machismo" en sus palabras- han hecho que la rueda de prensa se convirtiese "mediáticamente" en un "espectáculo surrealista".

El periodista y director de El Desmarque, Manu Carreño, tilda de esa forma la aparición de Pérez, en la que dejó ver su "obsesión con la prensa". "¿Qué es ser un mal periodista? ¿No se ha criticado al Barça cuando ha perdido y no ha ganado?", se cuestiona Carreño en 'El tiempo justo'.

El objetivo de Florentino Pérez con su comparecencia, según Manu Carreño

Además, el periodista analiza la situación en la que se encuentra el club blanco, al que según dice se le añade un nuevo "frente". "Hay una crisis institucional que nadie había planteado abrir", detalla como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Carreño cree de esta manera que al Real Madrid se le pone por delante "una lista de guerras que empieza a ser demasiada larga". El periodista opina que hay un claro objetivo detrás de la convocatoria de elecciones a la presidencia del club que anunció ayer tarde Pérez. "Busca quitar del foco el éxito del Barça", manifiesta.