Lidia González 13 MAY 2026 - 15:47h.

Juan José Peña cuenta la curiosa anécdota tras el nombre de su hija con la exconcursante de ‘Supervivientes’

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Ahora que Juan José Peña está viviendo un emotivo momento con Aguasantas Vilches, ya que están esperando su primer hijo juntos, ha aprovechado para contar una curiosa anécdota sobre su primera niña. La pareja de la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ confiesa el motivo por el que eligió Jimena para el nombre de su hija en común con Alma Bollo. El influencer cuenta todos los detalles por los que decidió el nombre de su pequeña con la exconcursante de ‘Supervivientes’ frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha descubierto, por fin, que va a tener un niño con Aguasantas, gracias a un ‘gender reveal’ con perlas y fuegos artificiales. Antes de saber cuál iba a ser el sexo de su bebé, la pareja tuvo que pensar qué nombre le pondrían en caso de que fuese una niña. Ha sido este el momento en el que Juan José Peña ha revelado el origen del nombre de su hija.

PUEDE INTERESARTE Aguasantas comparte un vídeo con la hija de Alma Bollo y muestra su reacción al sexo de su bebé

Aguasantas Vilches y Juan José Peña anuncian el nombre su primer hijo

Aguasantas Vilches y Juan José Peña han tenido muy complicado ponerse de acuerdo en un importante punto sobre su futura paternidad, pero por fin, lo han conseguido. La que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ y su pareja anuncian el nombre de su primer hijo en común. La pareja asegura que ha sido un nombre que ha estado presente siempre en sus vidas y explican la particular historia familiar que se esconde tras esta elección.

La exconcursante de ‘GH VIP’ cuenta cómo va a ser su parto

Aunque todavía se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, Aguasantas Vilches ya está preparando todos los detalles de cara al momento de dar a luz. Por ello, la que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta cómo va a ser su parto. La creadora de contenido explica si se va a tratar de un parto natural, con epidural, en casa, en el hospital…

La influencer desvela si va a darle el pecho a su hijo

La andaluza no solo está tomando decisiones de cara a su parto, sino que también lo está haciendo con vistas a cuando tenga a su pequeño. La influencer se enfrenta a uno de los temas más controvertidos de la maternidad y desvela si va a darle el pecho a su hijo. La creadora de contenido explica todos los motivos que le han llevado a haber decidido esto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!