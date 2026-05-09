Lidia González 09 MAY 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ confiesa si está abierta al amor

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Luciana Tamagni ha abierto su corazón por completo para sincerarse tras el duro golpe que se ha llevado hace tan solo unos días. Después de que Borja le haya mandado un mensaje por su desencuentro, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa lo que busca en un hombre tras su último desengaño. La influencer explica en qué momento personal se encuentra y desvela todos los detalles. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Ahora que ha decidido romper por completo su relación con Borja y después de todas las dolorosas experiencias que ha tenido en el amor, la creadora de contenido tiene muy claro qué es lo que necesita a partir de ahora. Luciana, que ha confesado si está abierta al amor, desvela los requisitos indispensables que tiene que tener un hombre para poder tener una relación con ella: “El amor lo es todo en mi vida”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins se posiciona con Borja en su conflicto con Luciana

Luciana desvela el motivo real de su conflicto con Borja y Laura

Se ha especulado mucho durante las últimas semanas sobre qué ha podido pasar entre Luciana, Borja y Laura y ha llegado la hora de que una de las protagonistas de esta historia se pronuncia. La enfermera ha roto su silencio y ha contestado a todo lo que se ha dicho sobre ella. Con la profunda decepción que arrastra, la que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela el motivo real de su conflicto con Borja y Laura.

PUEDE INTERESARTE Ainhoa Cabrera desvela todas sus operaciones y retoques estéticos

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ cuenta la verdad de su relación con Borja

Luciana Tamagni ha dado un golpe sobre la mesa para sacar a la luz un secreto que ha estado guardando durante mucho tiempo. A pesar de todos los rumores que había sobre ellos, la creadora de contenido siempre se ha callado la verdad de su relación con Borja, pero ha llegado el momento de romper su silencio. Después de que salga a la luz el conflicto que han tenido, da un paso hacia delante para explicar todos los detalles. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en exclusiva, para Mediaset Infinity!