Lidia González 07 MAY 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre su relación con Andrea Sabatini y desvela si están juntos

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Sthefany Pérez ha roto su silencio para pronunciarse sobre algunos rumores que han estado circulando sobre ella y aclarar su situación. Después de la dolorosa ruptura que ha tenido con Tadeo Corrales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su relación con Andrea Sabatini. La influencer no ha evitado hablar de nada y se ha abierto en canal para sincerarse sobre su situación actual. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Durante las últimas semanas, han circulado muchos rumores a través de las redes sociales de una posible relación entre los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ debido a sus múltiples apariciones juntos. Ahora que ha pasado un tiempo, la que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ da un paso al frente para desvelar toda la verdad sobre lo que ha pasado entre ellos. “Estoy aquí para aclararlo”, comienza anunciando la influencer.

Al igual que ocurrió con Gerard Arias, con quien protagonizó un inesperado acercamiento, la creadora de contenido ha sido relacionada con Andrea. Por este motivo, ha tomado la decisión de pronunciarse al respecto y decir hasta qué punto ha llegado su relación. Sin poder evitar la sonrisa, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si están juntos y explica cómo conoció al exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en exclusiva, en Mediaset Infinity!