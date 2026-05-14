Lorena Romera 14 MAY 2026 - 12:17h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' asumen su "mayor compromiso" tras más de seis años juntos y un hijo en común

El tierno momento que han vivido Borja González y Ana López junto a su hijo

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Tras superar innumerables pruebas y retos, Borja González y Ana López han anunciado que asumen ahora el mayor desafío de su relación. La pareja de 'La isla de las tentaciones' se embarca en un proyecto de vida que marca para ellos un antes y un después. El ganador de 'Supervivientes' y la influencer han hecho partícipes a sus seguidores de este emocionante momento que cambiará sus vidas para siempre.

"Más compromiso que un matrimonio", han reconocido en el vídeo en el que han anunciado la feliz noticia. Sin que nadie lo esperase, pues se trata de algo que han gestado desde la más estricta privacidad, la pareja ha comunicado en redes este anuncio que les emociona al mismo tiempo que supone para ellos una prueba de fuego. "Esto sí que puede acabar con nuestra relación", ha bromeado el que fuera guardia civil.

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"Nos enfrentamos a nuestro mayor desafío", reconocen en el vídeo en el que desvelan el que hasta ahora había sido su secreto mejor guardado: van a construir su propia casa. "Después de todo lo que hemos pasado...", ha reflexionado la pareja, haciendo balance de su relación tras más de seis años juntos y un hijo en común.

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Con mucho humor, los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' han hecho partícipes a sus seguidores de cómo los cimientos de este nuevo hogar ya están siendo testigos de sus primeras 'discusiones' y diferencias de criterio. Mientras ella quiere una "construcción tradicional", él apostaría por modulares, "mucho más rápido y económico". Además, Ana prefiere "todo a una planta". Él, dos. "Ni que tuviésemos 60 años o fuese un rascacielos", señala con sorna.

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En cuanto al exterior de la vivienda, también tienen opiniones opuestas. Mientras el ganador de 'Supervivientes' sueña a lo grande, con una piscina de dimensiones olímpicas y la practicidad del césped artificial, Ana busca algo más funcional, "para remojarse", y prefiere instalar suelo porcelánico, convencida de que el mantenimiento del jardín acabaría siendo un problema.

Pero en lo que no han entrado en detalles ha sido en lo económico. A pesar de que están a punto de construir la casa de sus sueños, la influencer ha reconocido que el desembolso económico que les ha supuesto es algo que le "duele de pensarlo". Sea como fuere, lo cierto es que la pareja afronta ahora una de las etapas más bonitas y emocionantes de su vida.