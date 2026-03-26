Lorena Romera 26 MAR 2026 - 14:12h.

El finalista de 'GH DÚO' ha preocupado a sus seguidores con su alarmante comunicado

Manuel González explica el motivo por el que se ha dejado de seguir en redes con Anita Williams

Compartir







Manuel González ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores, que se han quedado muy consternados por el posible mal momento que podría estar atravesando. El finalista de la última edición de 'GH DÚO', y participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', ha emitido un preocupante comunicado en el que deja entrever que no se encuentra en un buen estado anímico. "Ojalá pudiera irme lejos", manifiesta el que fuera pareja de Lucía Sánchez.

El gaditano, de 34 años, ha compartido un storie a través de su perfil oficial de Instagram, que ha acaparado toda la atención de su casi medio millón de seguidores. Sobre un fondo negro, el que fuera concursante de 'Gran Hermano DÚO' en dos ocasiones -llegando a la final en esta última edición, conformándose con el segundo puesto tras perder en la final ante un Carlos Lozano que se alzó con la victoria con el 65,1% de los votos-, se ha desahogado sin filtros.

PUEDE INTERESARTE Gloria destapa qué le ha dicho Sandra a Lucía Sánchez tras su enfado por el vídeo con Manuel González

"Hoy no ha sido un buen día", ha comenzado expresando el que se diera a conocer en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', donde ponía punto y final a su relación con Lucía Sánchez. "Ojalá pudiera irme lejos por un tiempo. Necesito despejar la mente y volver a encontrarme", ha señalado el creador de contenido, haciendo saltar las alarmas sobre el momento que atraviesa su salud mental.

"Necesito volver a encontrarme"

"Empecé con muchas ganas, pero ciertas personas, con su actitud y sus formas, me han robado demasiada energía", ha expresado Manuel González, dejando caer ciertas pistas sobre el motivo de este estallido que ha dejado tan preocupados a sus seguidores. Tras este comunicado, el finalista de 'GH DÚO' no ha vuelto a hacer alusión a este delicado momento, aunque sí ha compartido un storie en el que ha anunciado que se va "de ruta". Un plan al aire libre que podría ayudarle a desconectar y despejarse.