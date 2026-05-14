La madre del actual monarca permanece hospitalizada en el Rigshospitalet, donde evalúan su situación

La reina Margarita de Dinamarca, madre del actual monarca, ingresada en el hospital por complicaciones derivadas de un resfriado

Compartir







Maxima preocupación en la familia real danesa. La reina Margarita, madre del actual monarca, Federico X, ha sufrido un ataque al corazón este jueves, 14 de mayo.

A sus 86 años, la exsoberana ha sido ingresada en el Rigshospitalet, donde permanecerá hospitalizada durante todo el fin de semana. Así lo ha anunciado la Casa Real de Dinamarca a través de un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Las lágrimas de la reina Margarita por su abdicación y por la coronación de su hijo, el rey Federico X de Dinamarca

"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada esta tarde en el Rigshospitalet debido a un ataque al corazón. La reina Margarita permanecerá hospitalizada durante el fin de semana para observación y exámenes adicionales", manifiestan.

PUEDE INTERESARTE El rey Federico se desvincula de su madre Margarita II al reintegrar a sus sobrinos despojados de títulos en la realeza

Asimismo, indican que, en cuanto a su estado de salud, se encuentra "cansada", pero "de buen humor". Por el momento, no han dado más detalles al respecto. "La Casa Real anunciará las novedades cuando las haya", sentencian.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La última vez que se vio en público a la antigua soberana danesa fue el pasado 30 de abril, cuando acudió a los actos con motivo del 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia en Estocolmo.

Cabe recordar que ya en mayo de 2025, hace justamente un año, sufrió otro bache de salud por el que tuvo que ser hospitalizada. Entonces fue a causa de un problema derivado de un resfriado. Además hace dos años sufrió una caída que le obligó a pasar por quirófano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La abdicación de Margarita II

Desde su abdicación, Margarita II ha continuado activa en el ámbito cultural. A finales de 2024 diseñó los trajes y la escenografía para un ballet en los Jardines de Tivoli, basado en el cuento de Hans Christian Andersen 'Hans el torpe', demostrando su pasión por el arte y su compromiso con la cultura danesa.

También ha acudido a numerosos eventos culturales y ha seguido participando en actividades relacionadas con el arte y la historia, campos en los que siempre ha mostrado gran interés.

La abdicación de Margarita II el 14 de enero de 2024, tras 52 años en el trono, marcó un hito en la historia de la monarquía danesa, siendo la primera renuncia voluntaria en casi 900 años.

Su decisión, motivada en parte para ensombrecer los escándalos de su hijo y tras someterse a una cirugía de espalda en 2023, fue anunciada en su discurso de Año Nuevo, donde expresó su deseo de que su hijo Federico y su nuera, la reina Mary, recibieran el mismo apoyo y confianza del pueblo danés.