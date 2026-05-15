Lidia González 15 MAY 2026 - 15:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta los detalles sobre su situación económica y aclara cuánto factura al mes

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Mayeli Díaz ha querido hablar muy honestamente sobre su situación económica y, concretamente, se ha pronunciado sobre un tema que genera mucha expectación. Después de hablar de la gran crisis personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa lo máximo que ha llegado a cobrar por una publicidad. Muy consciente de que se encuentra en una situación muy privilegiada, la influencer se sincera al respecto y no se deja nada. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha tomado la decisión de sentarse frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre la realidad de su trabajo como influencer. Con la calculadora en la mano para hacer su balance de gastos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha revelado la cifra más alta que ha llegado a ganar por un trabajo en sus redes sociales: “Por un vídeo…”. Mayeli, que ha mostrado su pelo sin extensiones, cuenta en qué consiste el proceso, a pesar de que todavía está “aprendiendo”.

La desorbitada cifra de dinero que Mayeli Díaz gana al mes

Mayeli Díaz ha compartido todos los secretos de su vida con sus seguidores y, entre ellos, ha querido ser muy clara al hablar sobre su economía. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la desorbitada cifra de dinero que gana al mes. Aunque no se trata de un sueldo fijo y varía mucho dependiendo de algunos factores, la creadora de contenido ha puesto los últimos meses como ejemplo y lo cuenta todo. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, ya disponible en Mediaset Infinity!