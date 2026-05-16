Mónica Bardem es la gran desconocida de la familia Bardem, una actriz que ha trabajado como hostelera y que es madre de un hijo

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Siempre que el apellido 'Bardem' aparece en el foco mediático, todas las miradas suelen dirigirse hacia Javier Bardem, uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional, y a su hermano Carlos Bardem, otro de los intérpretes más aclamados por la crítica nacional e internacional.

Sin embargo, detrás del apellido existe toda una saga de artistas vinculados al cine y a la cultura española. Entre ellos, se encuentra Mónica Bardem, una figura mucho menos mediática y desconocida para el público en general, pero con una trayectoria profesional y personal marcada también por el arte y el esfuerzo constante y que comparte apellido y misma sangre con Javier Bardem.

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Sus primeros años como actriz

Nacida en el seno de una de las familias más importantes del mundo de la cultura española, Mónica Bardem es hija de Pilar Bardem y del empresario José Carlos Encinas Doussinague. Desde pequeña, Mónica creció rodeada de cámaras y escenarios debido a la profesión de su madre.

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Durante sus primeros años, Mónica Bardem mostró interés por la interpretación participando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. De esta forma, la actriz siguió los pasos de su madre y de sus hermanos y continuó con la tradición familiar ligada al mundo de la interpretación.

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Ella misma ha desvelado cómo ha llevado a lo largo de los años el peso del apellido Bardem a sus espaldas. En 2023, Mónica Bardem concedía una entrevista a Europa Press en la que confesaba cómo enfrentó durante sus primeros años como actriz esta exigencia: "Cuando empecé a estudiar interpretación y empecé a ser actriz, tenía 18 años, sí me pesaba más. Hace tres días he cumplido mis 59 y ya no me pesa el apellido, al contrario, me llena de orgullo y no es ninguna mochila para mí, no sé lo que será para los demás, pero para mí es mi cuna, mi piel y me abraza".

Su retirada de los escenarios y su faceta como hostelera

Sin embargo, tras trabajar durante años como actriz en diferentes proyectores teatrales y audiovisuales, Mónica Bardem decidió explorar otros ámbitos profesionales relacionados con la hostelería y la restauración.

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Fue entonces cuando abrió 'La Bardemcilla', un restaurante en Madrid que llegó a convertirse en un punto de encuentro para numerosos artistas, periodistas y rostros conocidos de la cultura española, y que cerró en 2013.

En la charla con Europa Press, Mónica Bardem reconocía que cuando se retiró del mundo de la interpretación "me fui un poco aplastada por el peso del apellido, no lo supe gestionar y realmente no tenía mucho trabajo. Te metes a ser camarera, tienes que llenar la nevera. Fueron años duros, pero yo descansé de la espera a que sonase el teléfono. Para mí esa frustración de no tener trabajo como actriz me ponía muy triste".

Además de 'La Bardemcilla', la hermana de Javier Bardem también montó otro local de hostelería situado en el madrileño barrio de Las Letras llamado 'La Tercera'.

Su vuelta a los escenarios

Tras renovarse profesionalmente en el mundo de la hostelería madrileña, Mónica Bardem volvió a probar suerte en la cultura y en la interpretación y retomó su faceta como actriz.

"Fueron unos años en los que hice lo que tenía que hacer, tuve un hijo, lo crie, una taberna es un escenario y la vuelta ha sido perfecta. Después de tantos años me sentí tan a gusto, como cuando vuelves a casa y te pones las zapatillas, dices por qué saqué los pies de aquí" añadía la actriz en su entrevista más personal.

La relación con sus hermanos y con su cuñada Penélope Cruz

A pesar de mantenerse casi siempre en un segundo plano, ella misma ha desvelado en varias ocasiones la buen relación que mantiene con sus hermanos, Javier y Carlos, y con su cuñada Penélope Cruz.

En 2023 y con motivo del estreno de su obra de teatro 'Aquellas migas de pan', la actriz aseguraba que la ilusión de toda su familia al poder verla trabajar y actuar sobre las tablas. "Están muy orgullosos, el día del estreno podrá venir Carlos, pero Javier, Penélope, el resto de la familia está de viaje, vendrán a lo largo de las funciones hasta el 4 de junio que vamos a estar. Ya han visto la obra, vinieron a Coslada a verla y les emocionó".

Además, Mónica también se deshacía en elogios hablando de su hermano Javier Bardem, a quien considera un gran apoyo: "Javier no deja de sorprenderme a mí y creo que al planeta, yo digo que es el mejor actor del mundo. Le dicen tendrías que cantar y va y canta".

La vida de Mónica Bardem, la gran desconocida de la familia Bardem

Aunque la cara más conocida de su familia sean sus dos hermanos, Mónica Bardem también ha aparecido en grandes películas como 'Kika' de Pedro Almodóvar o en obras de teatro donde ha sido la cara protagonista como en 'Aquellas migas de pan'.

Todos aquellos que conocen a Mónica Bardem recalcan que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, evitando el exceso de protagonismo mediático.

Sus apariciones públicas son escasas y esa discreción ha hecho que gran parte del público desconozca detalles de su vida y de su carrera. No obstante, se conoce que a sus 62 años Mónica Bardem es madre de un hijo llamado Pablo González Encinas.

Lejos de los focos habituales de la prensa del corazón, Mónica ha tratado siempre de preservar su intimidad y la de su familia y apenas concede entrevistas.