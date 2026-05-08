Las audiencias comenzaron oficialmente el pasado 4 de mayo en el tribunal familiar de Miami

La cantante y el empresario intentan convencer a la jueza de quién puede ofrecer el entorno más estable para el adolescente

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La batalla judicial entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, 'Colate', atraviesa uno de sus momentos más delicados y mediáticos. Después de más de una década de enfrentamientos legales, la expareja ha vuelto a verse las caras en un tribunal de Miami por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, conocido como Nico, de 15 años.

Las audiencias comenzaron oficialmente el pasado 4 de mayo en el tribunal familiar de Miami, donde ambos intentan convencer a la jueza de quién puede ofrecer el entorno más estable para el adolescente.

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Mientras Colate ha decidido hablar ante la jueza, la cantante mexicana ha respondido públicamente con un llamativo comunicado en plena tensión legal.

El comunicado de Paulina Rubio

"Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré", ha expresado la llamada 'Chica Dorada' en un mensaje difundido por su oficina de prensa.

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La artista ha insistido en que ninguna faceta de su carrera profesional se compara con la experiencia de criar a sus hijos. "La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre", ha señalado en la misiva.

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Rubio también ha afirmado que todas las decisiones que ha tomado han estado guiadas por el bienestar de sus hijos, especialmente en este momento tan delicado. "Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro", ha añadido la compositora quien, además de Nico, tiene a Eros, de 10 años, fruto de su relación con Gerardo Bazúa.

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Asimismo, ha indicado: "Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre".

El comunicado ha sido interpretado como una respuesta indirecta a los testimonios y declaraciones que han ido apareciendo durante el juicio. Y es que Colate sí ha decidido hablar ante la jueza encargada del caso, exponiendo una serie de situaciones muy comprometidas relacionadas con la convivencia familiar y con la relación entre Paulina Rubio y su hijo.

Las declaraciones de Colate en el juicio

Durante las sesiones judiciales, el empresario español ha defendido que el menor desea mudarse con él a España, afirmando que el adolescente se siente sometido a un entorno de tensión y control.

"Ha sido difícil, Nico no está bien en Miami y creo que ir a España es lo mejor para él. Él ama a su familia, tiene una familia muy grande, toda su familia paterna y también parte de la familia materna vive en Madrid", ha trasladado, según recogen medios como 'El Universal'.

Además, ha manifestado que él mismo fue víctima de una serie de presuntas lesiones por parte de la artista. Durante la audiencia, ha aseverado que durante su relación la compositora le golpeó, pero que no denunció estos hechos antes para evitar un escándalo. "Fue algo que nunca había ocurrido antes, ella es la madre de nuestro hijo y yo no quería denunciarlo y, mucho menos, que fuera público", ha subrayado Colate.

Tras ser preguntado sobre las evidencias de la supuesta violencia, el empresario ha respondido: "Estamos hablando de hace muchos años. ¿Tengo evidencia de su violencia hacía mí? Sí, pero no la tengo aquí. Yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié, no sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me había golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada".

El tema de la presunta violencia de Rubio contra Colate es uno de lo puntos centrales de la batalla judicial. Por un lado, el equipo de la intéprete de 'Ni una sola palabra' trata de desacreditarlo, mientras que el empresario pretende demostrar que el hijo que comparten estaría mejor con él en España.