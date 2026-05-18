Mabel Cupet Sevilla, 18 MAY 2026 - 11:47h.

Se trata de una alianza lisa de oro en la que aparece grabado el nombre de “Mari Carmen”

Los agentes han hecho un llamamiento a través de sus redes sociales

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La Policía Local de Maracena ha puesto en marcha una campaña de búsqueda para localizar al propietario de un anillo encontrado en el cementerio municipal de esta localidad del área metropolitana de Granada. Los agentes han difundido el hallazgo a través de sus redes sociales con el objetivo de que la joya pueda regresar a manos de su dueño, al considerar que podría tratarse de un objeto de gran valor sentimental.

Según ha informado la propia Policía Local, el anillo fue localizado recientemente en el interior del camposanto. Se trata de una alianza lisa de oro en la que aparece grabado el nombre de “Mari Carmen”, un detalle que hace pensar a los agentes que podría pertenecer a una pareja casada y que su pérdida haya supuesto una importante preocupación para su propietario.

Un llamamiento a través de redes sociales

La publicación difundida por la Policía ha tenido una notable repercusión entre vecinos del municipio y usuarios de redes sociales, tanto por el componente emocional de la historia como por el tono cercano y desenfadado utilizado en el mensaje. “Algún vecino nuestro ha perdido… su tesoro”, señalaban los agentes al anunciar el hallazgo.

En el comunicado, la Policía Local explica además que la persona propietaria deberá acreditar que el anillo le pertenece antes de recuperarlo. Para ello, los agentes han recurrido a un detalle que consideran definitivo: la fecha grabada en el interior de la joya. Así, quien reclame el objeto deberá identificarse y responder correctamente a la pregunta sobre cuándo se celebró el enlace.

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“Nosotros sí lo sabemos, porque viene grabado detrás”, indicaban los agentes en el mensaje publicado en redes sociales.

Una búsqueda con referencias humorísticas

La publicación también incluye referencias humorísticas a El Señor de los Anillos, comparando el anillo hallado con el célebre objeto de la saga literaria y cinematográfica. “Al contrario que Frodo Bolsón, la Policía Local de Maracena no quiere destruirlo, y sí entregarlo a su propietario”, escribían.

El mensaje concluye con otro guiño al asegurar que, si el propietario logra identificar correctamente el anillo, podrá recuperarlo “al ritmo de Jennifer López” y su popular canción de “Y el anillo pa cuando”. Un tono distendido que ha provocado numerosas reacciones y comentarios positivos entre los usuarios de redes sociales, donde muchos han aplaudido la originalidad y cercanía de la iniciativa.

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Más allá de la anécdota, desde la Policía Local subrayan la importancia de este tipo de colaboraciones ciudadanas para devolver objetos perdidos a sus dueños, especialmente cuando se trata de piezas con un valor emocional importante. En este caso, los agentes consideran que el anillo podría estar vinculado a una historia personal o familiar importante, dado el lugar en el que fue encontrado y las características de la joya.

La joya sigue esperando dueño

El cementerio municipal de Maracena recibe visitas diarias de vecinos que acuden a recordar a familiares y seres queridos, especialmente durante fechas señaladas o fines de semana. Los agentes creen que el anillo pudo perderse accidentalmente durante una de estas visitas.

Por el momento, la joya permanece custodiada en dependencias de la Policía Local a la espera de que aparezca la persona propietaria o alguien que pueda aportar información que ayude a identificarla. Desde el cuerpo policial han animado a compartir la publicación para ampliar la difusión del aviso y facilitar que el anillo pueda regresar a las manos de quien lo perdió.