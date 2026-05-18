Celia Molina 18 MAY 2026 - 11:08h.

David Triay, conocido como 'El Cromas', se ha sometido a una rectoplexia para resolver el grave problema que tenía en el ano

Su madre, que salió del "infierno" del maltrato del padre biológico de David, ha estado a su lado en todo momento en el hospital

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David Triay, el joven youtuber conocido como 'El Cromas', ha narrado en su cuenta de Instagram, donde tiene 2,2 millones de seguidores, cómo ha sido la operación a la que se ha sometido para curarse del prolapso rectal, una afección por la que la parte final del intestino grueso (el recto) se debilita, se desliza y sobresale a través del ano hacia el exterior del cuerpo.

"Para quien no lo sepa, cuando voy al baño se me sale el intestino y, básicamente, en la operación me van a poner una malla para que esto no suceda. Llevo un año esperando este día y espero que todo salga bien", dijo en un vídeo anterior a la intervención, conocida técnicamente como rectopexia ventral laparoscópica. Gracias a esta metodología, por la que le han pegado el recto al coxis con una malla, el youtuber podrá volver a llevar una vida normal.

"Al ir al baño, se me sale un trozo de intestino"

David, con su buen humor habitual, comunicó en noviembre de 2025 el problema se salud que tenía, sin que le diera ningún tipo de vergüenza visibilizar su grave dolencia en el ano. En una entrevista con 'Roca Project' comentó que, cada día, tenía "miedo de ir al baño" porque "sabía lo que iba a pasar" y que sólo se encontraba bien cuando dormía. Cuarenta y ocho horas después de la operación, él mismo comunicó que todo había salido bien, a pesar de las noches de "dolor" que había pasado.

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"He pasado unas noches de muchísimo dolor"

"Desde que me he despertado de la operación he ido de mal en mejor. No he podido subir nada antes porque tenía un dolor tan fuerte que no podía casi ni respirar. No sé ni cómo he sobrevivido del dolor que he pasado porque han sido unas noches muy duras, pero voy a ir a mejor. Ahora lo que tengo es mucho gas dentro (porque me lo metieron) y he comido muy poco porque todavía me cuesta mucho", ha dicho en otro vídeo, posterior a la intervención.

Durante todo el proceso, el joven ha estado acompañado incondicionalmente por su madre, de quien también habló en su entrevista con Carlos Roca. Sin poder contener las lágrimas, David explicó que su madre fue "maltratada por su padre biológico durante 17 años", tanto física como mentalmente, hasta que ella misma les expulsó de sus vidas.

"Mi madre salió de un infierno", dijo en el podcast, donde también contó cómo fue la última agresión: "Se estaba cuando mi padre biológico llegó, la sacó de la ducha y la empezó a pegar. Y ese mismo día le denunció y la policía metió en la cárcel a esta persona que ya lleva mucho tiempo fuera de nuestras vidas. Gracias a todo lo que ha pasado mi madre yo puedo decir que soy quién soy. Mi padre no se hacía cargo de mí, no trabajaba, y fue mi madre quien nos mantenía a mi hermano y a mí, teniendo que aguantar el maltrato en casa, con el que tabú que conlleva", dijo el joven en su conversación con Roca, demostrando su temprana madurez.