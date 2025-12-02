Banderas aparece en el vídeo sujetando una copa de vino en unas bodegas ubicadas en Jerez

El actor Antonio Banderas se bebe un vino de 1728 durante su visita a las Bodegas Tío Pepe: “Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía y de la historia de España”. Sin duda, un momento histórico que ha protagonizado el artista malagueño en Jerez de la Frontera.

Banderas aparece en el vídeo sujetando una copa de vino en unas bodegas ubicadas en Jerez: “Acabo de beber vino de 1728”. El actor, sorprendido por la antigüedad de la bebida, prueba un poco para saborearlo.

“Una experiencia única vivida aquí en Jerez", confiesa el actor

El actor, director y productor publica ese icónico momento en Instagram para compartirlo con sus 4,1 millones de seguidores. “Una experiencia única vivida aquí en Jerez, en las Bodegas Tío Pepe. Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España”, empieza relatando en la descripción del vídeo.

Banderas resalta lo esencial que es valorar los productos que se hacen con dedicación, tiempo y esfuerzo: “Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad”. Y manda un mensaje a las bodegas: “Gracias amigos por el trato que nos habéis dispensado”.

Una experiencia compartida con Nicole Kimpel

El vídeo ya cuenta con 42,6 millones de me gustas y 2.148 comentarios. “Es totalmente fascinante que todavía haya vino así de antiguo que se pueda beber. Esto es (literalmente) saborear la historia. ¡Me encanta!”, “Eso seria entonces una leyenda para el paladar”, “Momentos como estos nos recuerdan que el tiempo puede crear verdaderos tesoros”, son algunos de los comentarios que ha recibido Banderas.

El actor ha compartido esta experiencia junto a su novia Nicole Kimpel, con quien lleva casi 11 años. La mujer de 43 años es una empresaria holandesa, de origen alemán, que sabe hablar siete idiomas. Ambos viven en Málaga y colaboran juntos en proyectos laborales.