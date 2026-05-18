Los cazas eran aviones de combate F-18 estadounidenses que chocaron durante una exhibición aérea

El incidente ha ocurrido durante el festival 'Gunfighter Skies', en Idaho, EE.UU.

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Dos aviones de combate F-18 estadounidenses han quedado destruidos este pasado domingo 17 de mayo tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en la Base Aérea de Mountain Home, en Idaho. Los cuatro pilotos han podido activar el sistema de eyección y están bien.

El incidente ha ocurrido durante el festival 'Gunfighter Skies' cuando dos cazas E/A-18G Growler del equipo Vikings volaban en paralelo, pero se han enganchado hasta provocar la caída de ambos aparatos a tierra.

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Las autoridades investigan el accidente

Todo ocurrió cuando los cazas EA-18, en una arriesgadísima maniobra, terminaron por engancharse en el aire. Ambos reactores comenzaron a girar sin poder despegarse hasta que con las primeras llamas de los morros empezaron a apuntar hacia la superficie. En ese instante, los aviones cayeron a plomo, a la vez que cuatro paracaídas se abrieron entre las nubes.

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El impacto entre ambos cazas los hizo explosionar, momento en el que los pilotos descendieron con los paracaídas, consiguiendo llegar a tierra sanos y salvos.

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Las autoridades investigan qué ha podido suceder, ya que este no es el primer accidente que se ha visto en este evento. Llevaba sin celebrarse desde 2018 cuando uno de los pilotos de Alavelta falleció en una de las exhibiciones.

Los militares "están a salvo"

Un portavoz de la base, Antwain Hanks, ha confirmado el incidente al diario 'Idaho Statesman' y que los militares "están a salvo". Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, incluido un helicóptero. "Hemos visto cuatro buenos paracaídas, lo que siempre es positivo en nuestro mundillo", ha destacado el narrador del espectáculo tras el incidente.

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El de este año es el primer espectáculo 'Gunfighter Skies' en ocho años después de que en 2018 muriera una persona durante un vuelo en ala delta. En 2003 un avión F-16 del escuadrón acrobático Thunderbirds se estrelló también en el mismo lugar, aunque el piloto consiguió realizar la eyección. La organización había suspendido para este año los saltos en paracaídas de exhibición debido al fuerte viento.