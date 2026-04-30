Natalia Sette 30 ABR 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no estaba agusto con la forma de su glúteo y se somete a un retoque para ponerle solución

Fani Carbajo, muy agobiada, desvela una de sus mayores preocupaciones de cara a su boda con Fran Benito

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Queda tan solo un mes para la boda de Fani Carbajo con Fran Benito. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está ultimando cada detalle de su enlace y su aspecto físico no iba a ser menos. La influencer admite no sentirse agusto con su glúteo por estar “caído” y se ha sometido a un tratamiento para armonizarlo.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ no ha tenido problema nunca en mostrarse transparente con respecto a sus retoques y operaciones estéticas. Tras realizarse una liposucción sin necesidad de pasar por quirófano, la influencer se quedó más que satisfecha con su abdomen y glúteo, sin embargo, los últimos acontecimientos de su vida la han hecho cambiar de opinión.

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“Voy a ir ahora a un centro estético porque de estar en reposo de las dos operaciones y de no recuperarme de ‘Supervivientes’ tengo bastante glúteo pero, como no he podido hacer ejercicio, lo tengo caído”, ha comenzado explicando la madrileña. La realidad es que desde que regresó de Honduras, Fani ha tenido que pasar varias semanas en cama debido a sus múltiples intervenciones para retirarle células precancerígenas del útero .

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La influencer desvela que la forma que se le ha quedado no le gusta nada y ha querido ponerle solución. “No lo tengo carpeta pero si caído. Además tengo una zona hundida para dentro”, ha explicado con total honestidad. Aunque es consciente de que podría solucionarlo con ejercicio, con la boda a la vuelta de la esquina, ha decidido acudir a una clínica estética.

“Eso se arregla haciendo sentadillas, haciendo máquinas pero me caso en un mes, no me da tiempo. Fui a la clínica a pedir consejos porque quiero verme bien”, ha continuado contando con sinceridad. Una vez en la clínica Fani se mostró bastante nerviosa pero muy entusiasmada por conseguir el glúteo perfecto.

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Horas más tarde, los seguidores de la exparticipante de ‘La última tentación’ han podido observar el antes y el después. Fani ha compartido una imagen donde se aprecia claramente la diferencia. Ahora, está lista para enfundarse en un vestido blanco y sentirse agusto con su cuerpo el día de su boda.