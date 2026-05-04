Jessica Bueno revela qué recuerda del episodio del ginecólogo tras la pulla de Isa Pantoja

Ana Carrillo 04 MAY 2026 - 18:25h.

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En su última entrevista en '¡De viernes!' Isa Pantoja le ha lanzado una pulla de lo más directa a la que fuera su cuñada, Jessica Bueno, por recurrir a la mala memoria para no abordar los episodios más polémicos que conoció durante su relación con Kiko Rivera: "Que recuerde, que haga esfuerzo por recordar esa época porque cuando se tiene que defender de Kiko se acuerda bastante bien [...] pero, sin embargo, de ciertas cosas que tienen que ver conmigo y en las que ella sale más perjudicaba, supuestamente, no se acuerda".

Isa Pantoja se refería al episodio del ginecólogo que narró en el mismo programa dos años atrás, cuando contó que su hermano la había llevado al médico para saber si era virgen y les había acompañado la novia que él tenía por aquel entonces - no dijo el nombre de Jessica pero las fechas cuadraban. Cuando a la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes All Stars' le preguntaron por este episodio se limitó a sonreír y a comentar que no tenía nada que decir, pero tras la pulla de su excuñada ha querido abordar el tema en 'El tiempo justo'.

Jessica Bueno ha asegurado que era "una niña" de 20 años - tenía 22 en el momento de los hechos - cuando esto ocurrió y que no considera que pudiera ayudar a "otra niña" como era Isa Pi en esa época - tenía 16 años. Además, ha prometido que no recuerda haber estado presente en el ginecólogo, pero cuando Antonio Rossi le ha recordado que sí que está documentado que fue con ellos, ella ha apostillado: "¡Pero a lo mejor ni entré! No me visualizo allí".

"Lo único que recuerdo es que ella siendo menor de edad había mantenido relaciones sexuales y que su familia la quería proteger y querían llevarla al médico para que todo estuviese bien con ella, es lo único que a mí se me contó", ha comentado la sevillana, que ha añadido que sobre el episodio de la manguera - Isa Pantoja contó que su hermano la empapó con una manguera tras descubrir que no era virgen - no recuerda nada porque no acompañó a Kiko a Cantora aquella noche y se quedó en la casa que compartían en Sevilla cuidando a su hijo recién nacido.