Rocío Molina 04 MAY 2026 - 12:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio Robert Mendoza han compartido evento con Luitingo, expareja de la modelo

Jessica Bueno comparte su romántico álbum de fotos de su primer viaje a Italia con su novio Robert Mendoza

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Jessica Bueno y su novio Robert Mendoza han coincidido en el mismo evento con Luitingo, ex de la modelo. El destino ha querido que los tres hayan estado en la misma cita, desfile y propuestas de la firma Puro Ego, aunque se hayan sentado en lugares opuestos para evitar tener que hablar o tener un tenso encuentro.

Tras terminar su relación con el cantante al que conoció en su participación en 'GH VIP' y las últimas declaraciones de este, parece que hay más distancia que nunca entre Jessica Bueno y Luitingo. Sin embargo, una carambola del calendario y un evento de moda les ha unido en un mismo espacio por unas horas, aunque ambos han mantenido las distancias.

El hecho de que el intérprete andaluz haya dicho que "la verdad saldrá a la luz tarde o temprano" o que "ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos" ha avivado la tensión que existe entre ellos, aunque lleven más de un año separados.

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Luitingo que insiste en que a día de hoy sigue viviendo en redes el odio de los haters y que tiene "mucho que contar" se le ha visto a escasos metros de la modelo que ha tratado de ignorar esta situación al estar en el front row del desfile de la firma junto a su novio Robert Mendoza.

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Tras haber tenido ella también la oportunidad de contestar a su ex en el programa en el que colabora de 'El tiempo justo', la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha optado por no remover más el pasado, indicando que este le ha hecho "muchísimo daño". Feliz después de haber vivido su primera Feria de Abril y viaje a Roma junto a Robert Mendoza, Jessica Bueno ha gestionado este casual encuentro con su ex con total discreción.

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La coincidencia en el mismo evento ha puesto de relieve que entre ellos no hay ningún tipo de contacto, que su silencio está cargado de significado y que no se plantea un cara a cara entre ambos después de las últimas declaraciones que ambos han cruzado.