Natalia Sette 19 MAY 2026 - 18:45h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' toma la desición de cambiar oficialmente su nombre y su género y empieza a feminizar su voz

Keroseno explica qué ha estudiado y saca una impactante fotografía del pasado

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Pao Ramírez, popularmente conocida como Keroseno, continúa avanzando con paso firme y decidido en su transición, compartiendo cada logro de su proceso. Si hace unos meses, la exconcursante de ‘GH DÚO’ compartía sus primeras sensaciones tras iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal en gel , ahora vuelve a dar otro enorme paso y se cambia oficialmente el género, el nombre y la voz.

La hermana de Finito se ha mostrado visiblemente emocionada al revelar que ha conseguido modificar sus datos legales para que estos se correspondan con su verdadera identidad. “Ha llegado uno de los días más importantes de mi vida. No olvido que puedo hacer este proceso en el registro civil gracias a la Ley Trans española aprobada en el 2023”, ha comenzado explicando.

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Para la cómica, este trámite burocrático va mucho más allá de una simple formalidad administrativa, ya que su día a día se estaba volviendo algo incómodo. “Realmente unos papeles no cambian lo que siempre fui y nunca le presté mucha atención a tener que gestionar este tema, pero ya estaba empezando a causar confusiones en los momentos de mostrar DNI o pasaporte”, ha confesado.

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Con una enorme sonrisa, la influencer ha revelado su nueva identidad legal: “Qué bonito de verdad, hoy es un buen día. Soy Lola Paola oficialmente”. Además de este gran paso, Lola Paola ha querido hacer partícipes a sus fans de otro de los aspectos en los que se encuentra trabajando: la feminización de su voz.

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“Hoy es uno de esos días del mes en los que vengo a mi clínica de género para modificar la voz”, ha contado. La artista muestra a través de un ‘reel’ cómo son sus sesiones de logopedia para ejercitar el tono de forma que poco a poco se convierta en algo natural en su día a día.

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Para la exconcursante de ‘GH’, cada una de estas citas médicas supone un chute de energía y un paso más hacia su libertad. “Tengo cita con mi logopeda y se siente muy bien trabajar por ser yo misma”, ha expresado con emoción. Lola Paola ha terminado con una bonita reflexión sobre la diversidad: “Aunque a muchas personas les cueste ver la realidad, siempre he sido una mujer y mi verdadero sexo es el femenino, solo que no todas las mujeres venimos en el mismo frasco”.