Keroseno, de ‘GH DÚO’, cuenta su experiencia tras tres meses en tratamiento de reemplazo hormonal

La exconcursante de 'GH DÚO' y hermana de Finito explica con sinceridad cómo está siendo su experiencia con el tratamiento hormonal

Pao Ramírez, más conocida como Keroseno, continúa dando pasos al frente en uno de los procesos más importantes de su vida. La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha querido actualizar a sus seguidores sobre cómo se encuentra tras llevar ya tres meses en tratamiento de reemplazo hormonal, una etapa que comenzó en octubre del año pasado.

La hermana de Finito lleva ya unos meses en tratamiento hormonal y hoy ha querido abrirse con sus seguidores y contarles cómo lo está llevando. La Keroseno deja claro desde el principio del video que para ella este proceso no va de prisas ni de resultados inmediatos, sino de tener paciencia y aprender a respetarse. “La verdad es que el tiempo vuela, la paciencia es la clave para este proceso y yo estoy dejándome llevar”, reconoce.

En cuanto al tratamiento en sí, la artista explica que continúa aplicándose hormonas en formato gel de manera diaria. “Las hormonas que me estoy aplicando son en gel, me las aplico todos los días y el proceso está siendo lento porque todavía no estoy bloqueando testosterona”, cuenta con soltura.

Estos primeros meses han estado cargados de altibajos emocionales. “Han sido estos tres meses un poco de altibajos también, un poquito de mala leche aunque eso tampoco es novedad en mí”, comenta con su característico tono irónico. Ya en la casa de ‘Gran Hermano’ pudimos ver cómo intentaba siempre tomarse todo con humor, al igual que su hermano, el exnovio de Ivana Icardi.

Uno de los aspectos más íntimos sobre los que ha querido hablar es el de las prácticas sexuales y la percepción del placer. “En cuanto al ámbito de las prácticas sexuales pues al principio me rayaba un poco porque noté un poco de cambio en cómo percibía el placer”, confiesa. Sin embargo, asegura que con el paso del tiempo está aprendiendo a adaptarse y a disfrutar de esta nueva etapa: “Es cierto que ya me estoy acostumbrando y estoy aprendiendo a disfrutar de esta nueva manera”.

A nivel físico, aunque los cambios son todavía sutiles, Pao cree haber notado una de las primeras señales. “Hace unos días noté una sensación rara en el pecho y puede ser que ya se esté formando el busto”, explica con honestidad. Como ha dicho, es un proceso lento y aunque lleve ya tres meses, todavía le queda un largo camino por delante.

A pesar de la dureza del proceso, lo que siempre ha tenido claro la cómica es que quiere disfrutarlo y aprender de ello, dejando todos los dramas a un lado. “He tratado de no hacer de esto un drama y simplemente fluir con la vida, que es la clave para todo”, ha dicho.

Con este mensaje, la influencer insta a todas aquellas personas que estén pasando por el mismo proceso que ella a seguirla y hacer el camino juntas. Desde que empezó con la transición, siempre ha sido muy honesta con sus seguidores y esta vez no iba a ser menos.