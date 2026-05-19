Marcos Llorente y Paddy Noarbe han conseguido convertirse en una de las parejas más consolidadas del ámbito deportivo

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La historia de amor entre Marcos Llorente y Paddy Noarbe se ha convertido en una de las relaciones más seguidas del panorama social y deportivo español. Él es uno de los rostros más reconocidos del mundo español y, por su parte, ella es un popular creadora de contenido que cosecha más de 276.000 seguidores en Instagram.

Sin embargo, tanto Marcos Llorente como Paddy Noarbe han conseguido amoldar sus estilos de vida y construir una familia con una hija en común. Como ellos mismos han confesado, el futbolista del Atlético de Madrid y la influencer se conocieron a través de amigos en común y, desde el primer momento, conectaron.

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La pedida de mano y la boda entre Marcos Llorente y Paddy Noarbe

Fue en 2021 cuando el futbolista le pidió matrimonio a su chica en el campo del Wanda. Sin embargo, días más tarde, la propia Patricia confesaba a través de sus redes sociales que había perdido el anillo de compromiso. Una 'accidentada' historia que tenía un final feliz cuando un amigo de la pareja se encontró la joya en el aparcamiento del restaurante en el que habían cenado.

Dos años más tarde, en 2023, Marcos Llorente y Paddy Noarbe se dieron el 'sí, quiero' en una boda en la que reunieron a sus familiares, amigos y a su entorno más íntimo.

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Antes de su boda con el futbolista, Patricia Noarbe desvelaba en una entrevista con Europa Press que habían "organizado una boda de tres días, o sea que va a ser un fin de semana súper bonito con nuestra gente. Va a ser una boda muy íntima, con nuestras personas especiales y teníamos muy claro que nos queríamos casar al lado del mar y en un sitio especial para nosotros así que, bueno, ya veréis donde es, pero es un sitio muy especial".

Como contaba la misma influencer, ambos querían que el sitio "representase un poco que nosotros decimos la palabra 'heaven' que es el cielo, el paraíso y es como nos sentimos cuando estamos juntos así que va todo un poco en esa línea. Con muchas ganas de disfrutar y pasar unos días muy bonitos él y yo y con nuestra gente".

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En su entrevista con el medio de comunicación, la empresaria desvelaba algunos de los detalles y de los invitados que acudirían al enlace: "Al final nosotros dentro del fútbol hemos conocido a personas superespeciales que son muy amigos así que van a estar acompañándonos en el gran día y tengo muchas ganas de ver a todo el mundo con sus looks, con todo, verles disfrutar con todo lo que hemos preparado este año y luego celebrar la historia de amor".

Amor, su primera hija en común

Dos años después de su enlace, la pareja daba la bienvenida a su primera hija en común. Fue el 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando la creadora de contenido daba a luz a su hija llamada Amor. El matrimonio daba la noticia en sus redes sociales al compartir un carrusel de imágenes junto a su pequeña mostrando cómo estaba siendo su nueva realidad como padres primerizos.

"En una nube de agradecimiento infinito a la vida. La semana pasada vivimos lo más mágico que jamás habríamos podido imaginar y quería pasarme por aquí para agradecer a personas", escribía la mujer del jugador del Atlético de Madrid en sus redes sociales.

"Dar vida con mi persona favorita me ha hecho la mujer más feliz del mundo", escribía la creadora de contenido. Un emotivo book de fotografías con la pequeña con el que Llorente y su esposa trasladan cómo estaban disfrutando de su bebé en su casa tras una semana llena de emociones. Por su parte, el deportista compartía el 'post' de Noarbe en una historia de Instagram junto a la canción 'Te regalo' de Carla Morrison.

Así, la pequeña llegaba más de un año después de su romántica boda en Mallorca, cuando la pareja se dio el 'sí, quiero' el 30 de junio de 2023, y tras más de una década de amor.

La historia de amor de la influencer y del futbolista

A lo largo de los años, la influencer también ha demostrado ser uno de los apoyos más importantes para Marcos Llorente en los momentos más complicados de su carrera. Paddy Noarbe no ha ocultado el amor que siente por el futbolista. En varias de sus apariciones públicas, la creadora de contenido ha desvelado que el futbolista es una persona "superdetallista y yo creo que los dos somos detallistas, nos cuidamos mucho, nos preparamos muchas sorpresas".

El que tampoco ha querido ocultar en varias ocasiones el amor que siente por su mujer ha sido el propio Marcos Llorente. Al lado de Paddy Noarbe, el futbolista ha encontrado la estabilidad personal y profesional de su vida. Él mismo explicaba que esta unión junto a la creadora de contenido es, "la clave de la vida y cuando llegas a ella estás en una época muy feliz de tu vida".

Con el paso del tiempo, Marcos Llorente y Paddy Noarbe han conseguido convertirse en una de las parejas más consolidadas y admiradas del ámbito deportivo y social español.