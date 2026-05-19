Marta Castro y Rodri Fuertes celebran tres años de relación: las románticas fotos

Natalia Sette 19 MAY 2026 - 10:00h.

La pareja ha subido unas bonitas instantáneas para felicitarse el aniversario tras 3 años juntos

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro

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Marta Castro y Rodri Fuertes sin duda son una de las parejas más seguidas y queridas del universo televisivo. Lo que comenzó como un tímido acercamiento en el año 2023, hoy se ha convertido en un proyecto de vida en común con el que no pueden estar más feliz. Coincidiendo con una etapa de lo más dulce, los influencer han celebrado su tercer aniversario publicando unas románticas fotos.

La exconcursante de ‘GH VIP’ y el exconcursante de ‘GH’ han querido inmortalizar este aniversario recurriendo a su álbum de fotos más privado, compartiendo con su comunidad algunas imágenes inéditas de sus primeros meses de romance. "3 años con mi persona favorita", ha escrito ella junto a una bonita instantánea en la que se les ve radiantes cuando apenas comenzaban a conocerse.

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Por su parte, el madrileño tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos su amor: "3 añitos hoy. Bendito el día", publicaba emocionado en su perfil con un romántico posado en la playa.

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Los inicios de su romance se remontan a la clínica de medicina estética donde trabajaba Rodri en el barrio de Salamanca, en Madrid. Aunque Marta acudía con frecuencia y cruzaban miradas, no fue hasta que él se decidió a enviarle un mensaje por redes sociales cuando todo cambió. La química fue inmediata; Marta venía de una importante ruptura en 2022 con Fonsi Nieto, padre de su hijo, y no entraba en sus planes enamorarse, pero Rodri logró romper todos sus esquemas aportándole la paz que tanto necesitaba.

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A pesar de que su noviazgo ha tenido que superar importantes desafíos públicos, como la participación de la influencer en 'Gran Hermano VIP', la distancia solo sirvió para confirmar que lo suyo iba muy en serio. Tras el reality llegó la mudanza conjunta y el que ha sido el paso definitivo en su relación: convertirse en padres de su primera hija en común tras un complicado proceso de reproducción asistida.

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Lejos de grandes lujos o celebraciones extravagantes, los influencers han preferido pasar este día tan señalado disfrutando de la intimidad de su hogar. El propio Rodri compartía un divertido collage en sus 'stories' que resumía su domingo. En las imágenes se podía ver a Marta con un taladro en la mano encargándose de las tareas de la casa, y seguidamente a él con su bebé en brazos.

La pareja demuestra una vez más que se encuentra en su mejor momento y que el mejor plan para celebrar su aniversario es disfrutar del hogar que han construido juntos.