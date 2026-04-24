Natalia Sette 24 ABR 2026 - 16:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente de la lactancia materna y le da un consejo a sus seguidoras

Duras críticas al nombre de la bebé recién nacida de Rodri Fuertes y Marta Castro

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Marta Castro ya tiene a su pequeña en brazos tras una larga espera. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ dio la bienvenida a su primera hija en común con Rodri Fuertes el pasado 15 de abril. Desde entonces, la influencer se ha mantenido algo alejada de sus redes sociales pero ha reaparecido para desvelar su método de lactancia y hablar sobre la presión que sienten las mujeres por dar el pecho.

La influencer ha estado centrada por completo en los cuidados de la recién nacida y en la conciliación con su hijo mayor , Hugo. Tras varios días de silencio, Marta ha subido un ‘storie’ para explicar el motivo de su ausencia y, de paso, hablar de un tema que genera mucha controversia: la lactancia. “Paso por aquí porque me decís que me paso poco, pero hay una razón y es que estoy al infinito por infinito con mis niños”, ha comenzado diciendo.

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La exmujer de Fonsi Nieto ha compartido una imagen muy cotidiana en la que se la ve dando el pecho a la bebé en el interior de su coche. “Estoy en la puerta del cole de Hugo y, como comer es a demanda, estamos así”, ha contado con naturalidad. Marta ha explicado cómo ha tenido que adaptarse a los ritmos de la pequeña en plena calle: “He llegado, he aparcado, la gorda se ha puesto a quejarse y he dicho: pues aquí mismo”.

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En los últimos días, Marta ha recibido multitud de mensajes de otras madres que le confiesan estar viviendo la lactancia con mucha angustia. Ante esto, la pareja de Rodri Fuertes ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y quitar presión a las mujeres que se sienten obligadas a cumplir con la lactancia materna exclusiva. “Hay mamás que me habéis escrito diciendo que lo estáis pasando fatal”, ha explicado.

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Marta tiene claro que la salud mental de la madre es fundamental para el bienestar del bebé.“Soy consciente; con Hugo di pecho y luego le cambié a fórmula, es un niño sanísimo”, ha recordado para normalizar el uso del biberón. Para ella, lo más importante es que el proceso no se convierta en una pesadilla. “Hoy en día está todo súper conseguido, si podéis dar pecho fenomenal pero vamos, que no tiene que ser una tortura”, ha afirmado con contundencia.

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La influencer ha insistido en que no existe una única forma correcta de criar y de alimentar a tu bebé. “Elijáis lo que elijáis para vuestros hijos, bien elegido está”, ha sentenciado. Sobre su propio proceso con la pequeña, Marta mantiene el mismo pensamiento que ya compartió antes de dar a luz: “Le daré el pecho el tiempo que esté yo bien, que no, cambio”. Con estas palabras, Marta pretende que las mamás que la siguen dejen de sentir presión y vivan la maternidad lo mejor posible.