Natalia Sette 17 ABR 2026 - 16:59h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se va a casa con su bebé y comparte con todos sus seguidores una tierna foto de la pequeña

Marta Castro explica el método de lactancia que seguirá con su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro y Rodri Fuertes están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas tras el nacimiento de su primera hija en común . La pequeña llegó al mundo la mañana del 15 de abril y, desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir pequeños instantes de esta nueva etapa. Ahora, la exconcursante de ‘GH VIP’ comparte una tierna foto en casa con su bebé tras recibir el alta.

Después de presentar públicamente a la bebé y desvelar el nombre que han elegido para ella , ahora ha llegado otro momento muy esperado: el alta hospitalaria. Apenas unos días después del parto, Marta ha comunicado emocionada que tanto ella como la pequeña ya podían abandonar el hospital y regresar a casa para comenzar su nueva rutina.

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La creadora de contenido lo ha hecho con una imagen especialmente tierna tomada todavía en la habitación del hospital. En la fotografía aparece sentada en la camilla, con su hija dormida en brazos mientras la observa sonriente y visiblemente emocionada. Junto a la instantánea, Marta ha querido agradecer el cariño recibido en estos días tan intensos: “Millones de gracias a todos por vuestros mensajes”.

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A continuación, anunciaba una noticia muy esperada por sus seguidores: “Cova y yo nos vamos a casa! Empieza la aventura”. Comienza para la pareja una nueva etapa, sobre todo para Rodri Fuertes, que afronta por primera vez la paternidad. Y aunque Marta ya haya experimentado lo que es ser mamá, seguramente esta maternidad sea muy diferente a la primera.

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Poco después, todavía desde el hospital, Marta compartía también un vídeo en tono divertido donde enfocaba a Rodri sentado en una silla dentro de la habitación. Entre risas, la influencer rectificaba el mensaje anterior para incluir también al orgulloso padre en el plan de vuelta a casa. “En la foto que he subido he puesto ‘Cova y yo nos vamos a casa’, pero a ti no te dejamos”. Acto seguido añadía entre carcajadas: “Tú te vienes también con nosotras”.

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Por su parte, Rodri también ha querido inmortalizar este momento tan especial. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ publicó una fotografía junto a la ginecóloga que ha acompañado a Marta durante el proceso, en la que también aparecen la influencer y la recién nacida.

Junto a la imagen escribió: “Mil gracias una vez más por este regalo”, mostrando así su gratitud hacia la profesional que ha estado presente en uno de los días más importantes de sus vidas.

Rodri ha compartido también otra instantánea ya en la calle, donde se puede ver a Marta saliendo con la bebé en brazos, confirmando que la familia ya abandonaba el hospital rumbo a casa. Una vez instalados, Marta quiso enseñar un pequeño instante de este esperado regreso. La influencer publicó una fotografía de los diminutos pies de su hija, cubiertos con unos tiernos patucos de crochet rosa. Junto a la imagen escribió: “Ya estamos en casa”.