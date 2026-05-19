Ana Carrillo 19 MAY 2026 - 19:29h.

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Adrián Blanch, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha anunciado en Instagram que se va a casar con la madre de su hijo, una enfermera llamada Laura con la que lleva tres años saliendo. El post se llenó de reacciones de sus amigos y seguidores, pero ha sido John Ka, colaborador de 'En todas las salsas', el que ha conseguido en exclusiva la reacción de la ex más mediática del empresario valenciano, Naomi Asensi.

"Ese es el mensaje", ha comentado el colaborador tras leer textualmente lo que le ha escrito la ganadora de 'GH VIP 8' al ser preguntada por la boda de su ex, con el que saltó a la fama gracias a su participación en la sexta edición del programa que presenta Sandra Barneda. En el pasado, la valenciana ya habló de esta relación de su ex y lo hizo también en 'En todas las salsas', donde aseguró que Laura, la pareja de Adrián, era su fan:

Así lo han recordado los colaboradores del programa que presenta Vai como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!